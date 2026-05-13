Trump pune oprirea programului nuclear al Iranului mai presus de problemele financiare ale americanilor: „Nu mă gândesc la nimeni”

Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că presiunea financiară tot mai mare exercitată asupra americanilor de războiul cu Iranul „nu îl motivează nici măcar un pic” să încheie un acord de pace cu Teheranul, relatează The Guardian.

În contextul în care inflația din SUA a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, iar prețurile la combustibili continuă să crească în urma unei majorări semnificative a prețurilor petrolului, liderul de la Casa Albă a declarat marți că nu acordă o atenție deosebită dificultăților economice provocate de conflict.

„Singurul lucru care contează când vorbesc despre Iran [este] că nu trebuie să aibă o armă nucleară”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă înainte de a se îmbarca într-un avion cu destinația China. „Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor. Nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să dețină o armă nucleară. Atât”.

Aceste declarații vin în pragul campaniei electorale pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care pare să fie marcată de îngrijorări tot mai mari legate de accesibilitate.

Trump a făcut aceste declarații la câteva ore după ce datele oficiale au arătat că prețurile din SUA au crescut cu 3,8% în aprilie – cel mai rapid ritm de creștere din 2023 – determinat în mare parte de costurile energiei, care au înregistrat o creștere bruscă de când SUA și Israelul au atacat pentru prima dată Iranul la sfârșitul lunii februarie.

Potrivit AAA, prețul mediu al benzinei depășește în prezent 4,50 dolari pe galon, ceea ce îl face cel mai ridicat din ultimii patru ani. Prețurile alimentelor au crescut, de asemenea, cu aproape 4%, facturile la electricitate și utilități au înregistrat o creștere, iar companiile aeriene au majorat tarifele cu peste 20%.

Înalții oficiali ai administrației Trump se străduiesc de luni de zile să explice când sau dacă aceste presiuni se vor atenua. Chris Wright, secretarul american al Energiei, a declarat în martie că prețul combustibilului ar putea reveni la nivelurile dinainte de război până în vară, dar duminică a afirmat că „nu poate face previziuni”. În aprilie, el a declarat pentru CNN că scăderea prețurilor sub 3 dolari pe galon „s-ar putea să nu aibă loc până anul viitor”.

Trump însuși, întrebat recent despre previziunile sale, a afirmat că prețurile ar putea scădea, „sau ar putea rămâne la același nivel, sau poate ar putea crește puțin”, până în noiembrie.

Kevin Hassett, principalul consilier economic al lui Trump, a declarat duminică pentru Fox News că măsurile de ajutor vor fi adoptate „relativ repede și cu siguranță înainte de alegeri”. El a mai afirmat că președintele SUA i-a dat asigurări că „războiul este pe cale să se încheie”.

Secretarul de stat Marco Rubio a adoptat o abordare diferită săptămâna trecută, sugerând că americanii ar trebui să se considere norocoși, întrucât alte țări se confruntă cu „greutăți majore”. 

Presiunile economice generate de război s-au făcut simțite la nivel mondial: inflația se accelerează și în Australia, Canada și Coreea de Sud; gospodăriile britanice au fost avertizate cu privire la o nouă criză a costului vieții; iar producătorii asiatici transferă deja costurile mai mari mai departe în lanțul de aprovizionare.

Statele Unite, în calitate de exportator net de petrol, au fost „foarte norocoase” și „protejate într-o oarecare măsură” de cele mai grave consecințe, a afirmat Rubio.

Marți, Trump a recurs la aceeași comparație. Înainte de război, a spus el, inflația se situa la 1,7%. El a prezis că o soluționare a conflictului ar aduce o „scădere masivă a prețului petrolului” și a subliniat că cele mai pesimiste previziuni – petrolul la 300 de dolari barilul, o prăbușire a pieței bursiere de 25% sau mai mult – nu s-au concretizat. „Mulți oameni au prezis asta”, a spus el. „Ei bine, nu s-a întâmplat”. 

Un sondaj realizat în aprilie de Universitatea din Michigan a arătat că încrederea consumatorilor a scăzut la niveluri înregistrate ultima oară în 2022, când inflația a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a perturbărilor provocate de pandemia de Covid-19.

Aparițiile publice recente ale lui Trump au inclus laude la adresa pieței bursiere, respingerea îngrijorărilor legate de inflație și – cel puțin într-o ocazie – o actualizare privind costul în creștere al unei noi săli de bal la Casa Albă. Marți, el a insistat că politicile sale economice funcționează „incredibil” și că, odată ce războiul se va termina, americanii vor vedea rezultatele.

„Când acest război se va termina, prețul petrolului va scădea, bursa va atinge cote maxime și, sincer, cred că ne aflăm chiar acum într-o epocă de aur”, a declarat Trump. „Veți asista la o epocă de aur cum nu s-a mai văzut până acum”.

