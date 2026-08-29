Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele Falkland. Condiția anunțată de liderul american

Administrația Trump caută noi modalități de a determina Marea Britanie să-și majoreze cheltuielile pentru apărare, iar Insulele Falkland ar putea deveni un instrument de presiune. Potrivit unor informații publicate de The Telegraph și preluate de The Independent, oficialii americani analizează inclusiv posibilitatea reevaluării sprijinului acordat suveranității britanice asupra arhipelagului disputat cu Argentina. Londra nu a stabilit însă încă un calendar pentru atingerea țintei de 3% din PIB pentru apărare.

Oficiali de la Pentagon analizează angajamentele aliaților NATO privind obiectivul de a ajunge la cheltuieli pentru apărare echivalente cu 5% din PIB. În cazul Marii Britanii, Washingtonul ar urma să acorde o „atenție specială”, considerând că Londra are un potențial important de creștere a investițiilor militare.

„Mă aștept ca Marea Britanie să beneficieze de o atenție specială, deoarece are un potențial enorm”, a declarat un înalt oficial american pentru The Telegraph.

Potrivit acestuia, administrația Trump va continua să caute modalități prin care să determine Londra să-și intensifice semnificativ eforturile în domeniul apărării.

O eventuală schimbare a poziției Washingtonului față de pretențiile britanice asupra Insulelor Falkland se numără printre opțiunile analizate. Oficialul american a precizat că discuțiile sunt serioase și că nu este exclusă nicio variantă pentru a-i determina pe aliați să contribuie mai mult la securitatea comună.

Londra, presată să majoreze bugetul apărării

Presiunile americane vin într-un moment dificil pentru guvernul britanic. Ministerul de Finanțe a confirmat că primul buget al lui John Healey nu va stabili data la care Marea Britanie va atinge obiectivul de a aloca 3% din PIB pentru apărare. Guvernul urmează să clarifice calendarul în cadrul viitoarei revizuiri a cheltuielilor.

Healey, care a ocupat anterior funcția de ministru al apărării, a demisionat în iunie după ce a criticat lipsa resurselor alocate forțelor armate. El a susținut că guvernul nu a fost în măsură să ofere armatei finanțarea necesară într-o perioadă caracterizată de amenințări tot mai mari.

Un oficial american a descris planul britanic de investiții în apărare drept un „pas în direcția corectă”, dar a avertizat că acest lucru nu este suficient.

„Având în vedere amploarea provocărilor cu care ne confruntăm noi și aliații noștri, avem nevoie ca aliați precum Regatul Unit să-și intensifice eforturile în moduri semnificative și fundamentale”, a declarat oficialul citat de The Telegraph.

Disputa privind Insulele Falkland

Insulele Falkland sunt administrate de Marea Britanie, dar sunt revendicate în continuare de Argentina. Buenos Aires consideră arhipelagul parte a teritoriului său, în timp ce Londra susține dreptul locuitorilor insulelor de a-și determina propriul statut.

Posibila schimbare a poziției SUA ar reprezenta o evoluție majoră în relația dintre Washington și Londra. Până acum, amenințarea a fost prezentată drept o opțiune analizată de administrația Trump, nu drept o decizie adoptată.

Anterior, oficiali britanici au respins ideea că suveranitatea asupra Insulelor Falkland ar putea fi pusă în discuție.

Și un fost comandant al Marinei Regale britanice a minimalizat impactul pe care o eventuală schimbare a poziției americane l-ar avea asupra securității arhipelagului. Acesta a susținut că recunoașterea sau nerecunoașterea de către Washington nu ar modifica în mod direct situația militară din insule.

Presiunile actuale se înscriu însă într-un efort mai amplu al administrației Trump de a-i determina pe aliații europeni să investească mai mult în apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea NATO.

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Editor : C.A.