Președintele Donald Trump a evaluat miercuri performanța SUA în războiul cu Iranul cu nota 15 pe o scară de la 1 la 10, afirmând că liderii republicii islamice sunt uciși rapid și promițând că va continua lupta. Comentariile lui Trump au loc în contextul în care conflictul a intrat în a cincea zi, cu un submarin american care a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lanka și noi explozii în Orientul Mijlociu, anunță France24.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ne descurcăm bine pe frontul de război, ca să mă exprim blând. Cineva a întrebat pe o scară de la 1 la 10, unde ați evalua situația? Eu am răspuns că la aproximativ 15”, a declarat Trump în fața unui grup de afaceriști din domeniul tehnologiei, reuniți la Casa Albă.

„Suntem într-o poziție foarte puternică acum, iar conducerea lor (n.r. a Iranului) se destramă rapid. Toți cei care par să vrea să fie lideri ajung să moară.”

Trump a adăugat că arsenalul de rachete balistice al Teheranului a fost „distrus rapid”.

El și-a repetat justificările pentru atacarea Iranului, spunând că Teheranul era pe cale să obțină o armă nucleară.

„Când oamenii nebuni au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele”, a adăugat Trump.

Liderul american a promis că va „continua” campania aeriană comună cu Israelul, care l-a ucis deja pe liderul suprem iranian Ali Khamenei în prima zi, sâmbătă.

Administrația Trump a fost criticată după zile întregi de mesaje contradictorii cu privire la motivele războiului, având în vedere că republicanul se lăuda în campania electorală că nu va începe „niciun război nou”.

Casa Albă a declarat miercuri că guvernul clerical al Iranului este „absolut zdrobit” și „plătește cu sânge”, dar a refuzat să confirme că Trump dorește o schimbare de regim la Teheran.

Totuși, Donald Trump „ia în considerare în mod activ” un rol al SUA în Iran după încheierea operațiunii americano-israeliene împotriva acestei țări, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Citește și:

Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai

Editor : C.A.