Live TV

Video Trump, pus să evalueze performanța SUA în războiul cu Iran: „Pe o scară de la 1 la 10, merităm 15!”

Data publicării:
trump

Președintele Donald Trump a evaluat miercuri performanța SUA în războiul cu Iranul cu nota 15 pe o scară de la 1 la 10, afirmând că liderii republicii islamice sunt uciși rapid și promițând că va continua lupta. Comentariile lui Trump au loc în contextul în care conflictul a intrat în a cincea zi, cu un submarin american care a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lanka și noi explozii în Orientul Mijlociu, anunță France24.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ne descurcăm bine pe frontul de război, ca să mă exprim blând. Cineva a întrebat pe o scară de la 1 la 10, unde ați evalua situația? Eu am răspuns că la aproximativ 15”, a declarat Trump în fața unui grup de afaceriști din domeniul tehnologiei, reuniți la Casa Albă.

„Suntem într-o poziție foarte puternică acum, iar conducerea lor (n.r. a Iranului) se destramă rapid. Toți cei care par să vrea să fie lideri ajung să moară.”

Trump a adăugat că arsenalul de rachete balistice al Teheranului a fost „distrus rapid”.

El și-a repetat justificările pentru atacarea Iranului, spunând că Teheranul era pe cale să obțină o armă nucleară.

„Când oamenii nebuni au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele”, a adăugat Trump.

Liderul american a promis că va „continua” campania aeriană comună cu Israelul, care l-a ucis deja pe liderul suprem iranian Ali Khamenei în prima zi, sâmbătă.

Administrația Trump a fost criticată după zile întregi de mesaje contradictorii cu privire la motivele războiului, având în vedere că republicanul se lăuda în campania electorală că nu va începe „niciun război nou”.

Casa Albă a declarat miercuri că guvernul clerical al Iranului este „absolut zdrobit” și „plătește cu sânge”, dar a refuzat să confirme că Trump dorește o schimbare de regim la Teheran.

Totuși, Donald Trump „ia în considerare în mod activ” un rol al SUA în Iran după încheierea operațiunii americano-israeliene împotriva acestei țări, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Citește și:

Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elizabeth Warren
„E mult mai rău decât credeați”. Revoltă între democrați față de războiul din Orientul Mijlociu, după o ședință cu ușile închise
profimedia-1066130305
Trump, mulțumit de activitatea lui Delcy Rodriguez: „Face o treabă excelentă. Petrolul din Venezuela începe să curgă”
profimedia-1079776785
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Kurdistan flag on a hillside in Dohuk, Kurdistan, Iraq
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional
VP JD Vance Joins the White House Press Briefing
Spania contrazice Casa Albă și neagă că ar fi acceptat cooperarea cu armata SUA, după declarațiile lui Karoline Leavitt
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu: „România este protejată de NATO. Nu se pune...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: „Comunicatul e în contradicție...
putin
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în...
Ultimele știri
„S-a scufundat complet”. Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după explozia unei nave rusești cu gaze în Mediterană
A fost aleasă melodia României pentru Eurovision 2026
Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii