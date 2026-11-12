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Trump, Putin și Xi Jinping, față în față în China. Europa și Ucraina cer să nu fie excluse din negocieri

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Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Un summit pregătit de câteva săptămâni Ucraina și Europa cer să participe la negocieri

Vladimir Putin și Donald Trump ar urma să continue discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina la summitul APEC, programat săptămâna viitoare în China, a anunțat consilierul liderului de la Kremlin, Iuri Ușakov. Întâlnirea ar urma să aibă loc în contextul unui posibil summit trilateral cu Xi Jinping, în timp ce Ucraina și liderii europeni insistă că nu pot fi excluși din negocierile care le privesc securitatea și viitorul, potrivit Kyiv Post.

Summitul APEC va avea loc în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, în perioada 18-19 noiembrie. Discuțiile dintre Putin și Trump ar urma să se desfășoare în contextul unei întâlniri trilaterale planificate cu președintele chinez Xi Jinping, pe care Ușakov a descris-o drept prima reuniune într-un asemenea format.

„Desigur, în cadrul întâlnirii planificate cu acesta la summitul APEC de la Shenzhen, vor continua discuțiile privind întreaga gamă de probleme legate de soluționarea conflictului”, a declarat Ușakov, potrivit agenției RIA Novosti.

Anunțul vine după întâlnirea de aproximativ două ore și jumătate pe care Putin a avut-o la Kremlin cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi au ajuns la Moscova după încheierea discuțiilor trilaterale de două zile desfășurate la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie.

Potrivit unui alt raport al agenției Interfax-Ru, Kremlinul va menține legătura cu Witkoff și Kushner și va analiza împreună cu emisarii americani evoluțiile negocierilor înaintea unei eventuale întâlniri între Putin și Trump în China.

La momentul publicării informației, Casa Albă nu confirmase participarea lui Donald Trump la summit.

Un summit pregătit de câteva săptămâni

Ideea unei întâlniri trilaterale între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei ar fi fost lansată de Vladimir Putin în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, pe 9 octombrie, potrivit unui fost oficial al serviciilor de informații ruse citat de The Wall Street Journal pe 19 octombrie.

Sursa a susținut că liderul de la Kremlin vedea această reuniune ca pe o ocazie de a organiza o nouă conferință în stilul celei de la Yalta și de a împărți lumea în sfere de influență.

În timpul aceleiași convorbiri telefonice, cei doi lideri ar fi ajuns la un acord privind motorina, ceea ce a fost urmat de câteva săptămâni de tensiuni tot mai mari între Washington și Kiev.

Un oficial american de rang înalt a confirmat că Putin a făcut propunerea unei întâlniri trilaterale. Separat, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că existau discuții privind o posibilă reuniune între Trump, Putin și Xi Jinping, în vederea negocierii încheierii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Într-un interviu acordat postului public rus Vesti, pe 25 octombrie, Iuri Ușakov a confirmat că pregătirile pentru un summit trilateral începuseră deja.

China a recunoscut abia la începutul lunii noiembrie că se află în contact cu Washingtonul și Moscova în legătură cu o posibilă reuniune. Beijingul nu a oferit însă detalii despre formatul sau agenda acesteia.

Ucraina și Europa cer să participe la negocieri

Posibilitatea unei întâlniri între Trump, Putin și Xi Jinping a provocat reacții atât la Kiev, cât și în capitalele europene. Ucraina și partenerii săi europeni au insistat că trebuie să participe la orice discuții care privesc viitorul țării și arhitectura sa de securitate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea ca deciziile privind Ucraina să fie luate fără participarea Kievului. La rândul său, ministrul de externe Andrii Sîbiha a avertizat că un asemenea summit riscă să-l încurajeze pe Vladimir Putin să continue războiul, în loc să contribuie la încheierea lui.

Liderii europeni au transmis, de asemenea, că niciun acord privind Ucraina nu poate fi impus acestei țări sau Europei fără consimțământul lor.

Cu toate acestea, reprezentanții europeni au fost ținuți în afara negocierilor principale de la Abu Dhabi. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, NATO și Comisia Europeană au purtat consultări separate cu oficialii de la Kiev și Washington.

În acest context, ministrul rus de externe Serghei Lavrov le-ar fi transmis oficialilor europeni să „rămână la hotel”.

Totuși, emisarul american Steve Witkoff a sugerat că europenii ar putea fi implicați în următoarea rundă de discuții. „Sperăm că vom putea anunța în curând, poate chiar la sfârșitul acestei reuniuni, următoarea întâlnire trilaterală la care vor participa și europenii”, a declarat el, potrivit CNN.

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Editor : C.A.

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