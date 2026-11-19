Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin iau parte joi la o reuniune trilaterală fără precedent, la Shenzhen, în China. Discuțiile ar urma să vizeze războiul din Ucraina, conflictul din Iran și un posibil nou acord privind controlul armamentului nuclear. Întâlnirea este comparată cu Conferința de la Ialta din 1945, când liderii Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii au negociat viitorul Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Kievul avertizează însă că nicio decizie privind Ucraina nu trebuie luată fără participarea sa, anunță BBC.

Presa chineză publică imagini cu locul unde au loc discuțiile trilaterale

ACTUALIZARE 09.40 Postul public de televiziune chinez CCTV a difuzat imagini cu sala în care președintele Trump, liderul chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin vor purta în curând discuțiile trilaterale atât de așteptate.

Sala din complexul Kylin Villa este una imensă și impunătoare, cu candelabre atârnând de tavan și un covor gros pe podea.

În centrul sălii se află o masă mare, circulară, la care vor lua loc cei trei lideri. Pe aceasta sunt așezate steagurile celor trei țări, iar locul fiecărui lider este marcat de o mică plăcuță. Se pare că Putin va sta la dreapta lui Xi, iar Trump la stânga acestuia.

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Pe peretele din spatele locului rezervat lui Xi se află un tablou uriaș în stil chinezesc clasic, reprezentând munți maiestuoși, Marele Zid Chinezesc, nori și pini. În cultura chineză, pinii sunt asociați cu primirea oaspeților.

Xi Jinping va fi „gazda” întâlnirii trilaterale, a precizat CCTV.

Xi, Trump și Putin au participat la summitul APEC

ACTUALIZARE 09.33 Președinții Chinei, Statelor Unite și Rusiei au pozat joi alături de alți lideri din regiunea Asia-Pacific, înaintea primului lor summit trilateral, prezentat de Beijing ca o serie de discuții despre „pacea mondială”.

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Știrea inițială

Președintele american a declarat la începutul săptămânii că printre subiectele pe care dorește să le abordeze se numără denuclearizarea și războaiele din Iran și Ucraina.

În cadrul reuniunii, Vladimir Putin ar putea încerca să discute despre războiul din Ucraina în absența reprezentanților Kievului. O asemenea perspectivă ridică semne de întrebare în privința rolului pe care Ucraina îl va avea în eventualele negocieri privind viitorul conflictului.

Donald Trump urmărește, la rândul său, încheierea unui nou acord de neproliferare nucleară cu Rusia și China, două dintre statele care dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume.

Totuși, întrebat joi dacă intenționează să propună inspecții ale arsenalelor nucleare din cele două țări, liderul american a evitat să ofere un răspuns clar. El a precizat, de asemenea, că nu intenționează să solicite ajutorul Moscovei și Beijingului pentru a pune capăt războiului cu Iranul.

Xi Jinping vorbește despre relații stabile cu Statele Unite

Înaintea reuniunii trilaterale, Xi Jinping și Donald Trump au discutat despre relațiile dintre Washington și Beijing. Liderul chinez le-a descris drept stabile și aflate pe o traiectorie de îmbunătățire.

Xi a afirmat că este dispus să colaboreze în continuare cu președintele american pentru a menține relațiile dintre cele două superputeri pe o direcție favorabilă.

China are interesul să evite o nouă escaladare a conflictului comercial cu Statele Unite. Economia sa depinde în mare măsură de exporturi, iar revenirea la tarife vamale foarte ridicate ar putea afecta schimburile comerciale dintre cele două țări.

La rândul său, Trump a declarat că speră să discute cu Xi despre încheierea războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii ulterioare cu Vladimir Putin.

Comparații cu Conferința de la Ialta

Reuniunea celor trei lideri este comparată cu Conferința de la Ialta, desfășurată în februarie 1945, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Atunci, președintele american Franklin D. Roosevelt, liderul sovietic Iosif Stalin și premierul britanic Winston Churchill s-au întâlnit pentru a discuta organizarea Europei după înfrângerea Germaniei naziste. Negocierile au contribuit la stabilirea arhitecturii politice postbelice și a sferelor de influență ale marilor puteri.

În prezent, comparația cu Ialta este alimentată de temerile că Washingtonul, Moscova și Beijingul ar putea negocia aranjamente geopolitice majore fără participarea directă a statelor vizate. Ucraina este unul dintre principalele motive de îngrijorare.

Ucraina insistă că nicio decizie nu poate fi luată fără Kiev

În timp ce summitul din China atrage atenția comunității internaționale, reprezentanții Statelor Unite sunt așteptați joi și la discuțiile privind Ucraina, organizate în Germania.

Kievul a insistat că nicio decizie referitoare la viitorul țării nu trebuie luată fără participarea sa. Autoritățile ucrainene se tem că o eventuală înțelegere între marile puteri ar putea afecta interesele și securitatea Ucrainei.

Scandalul Nvidia, discutat la cina dintre Trump și Xi

Un alt subiect care a apărut în discuțiile dintre Trump și Xi a fost scandalul legat de Jensen Huang și Nvidia.

Președintele american a declarat că a abordat doar pe scurt subiectul demisiei lui Huang și motivele care ar fi stat la baza acesteia, în timpul cinei la care a stat alături de liderul chinez.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Jensen Huang ar fi fost îndepărtat din funcție săptămâna trecută, în urma unor acuzații potrivit cărora ar fi avut o relație cu o femeie de afaceri suspectată de legături cu serviciile secrete chineze.

Subiectul este sensibil în contextul rivalității tehnologice dintre Statele Unite și China, mai ales în condițiile în care Nvidia ocupă o poziție importantă pe piața procesoarelor utilizate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Trump lasă deschisă posibilitatea unei întâlniri cu Kim Jong Un

Donald Trump a sugerat și posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dacă acesta ar apărea în mod surprinzător la Shenzhen.

O asemenea întrevedere pare însă puțin probabilă. Kim Jong Un a fost văzut miercuri pe coasta de est a Coreei de Nord, iar țara sa nu este membră a forumului APEC.

Președintele american a mai avut întâlniri cu liderul nord-coreean în timpul primului său mandat, în cadrul eforturilor diplomatice privind programul nuclear al Phenianului.

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Editor : C.A.