Gesturile de apropiere ale lui Donald Trump față de liderul nord-coreean Kim Jong Un și reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud amplifică îngrijorările aliaților SUA din Asia. Japonia, Taiwanul și India reevaluează cât de mult se mai pot baza pe angajamentele de securitate ale Washingtonului, într-un moment în care China își consolidează presiunea militară în regiune, arată Reuters.

Decizia președintelui american Donald Trump de a reduce exercițiile militare cu Coreea de Sud și eforturile sale de a relua dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un amplifică îndoielile aliaților SUA din Asia cu privire la fiabilitatea Washingtonului.

Schimbarea de abordare vine într-un moment sensibil pentru securitatea regiunii, în condițiile în care parteneri precum Japonia, Taiwanul și India reevaluează măsura în care se pot baza pe Statele Unite.

Decizia bruscă a lui Trump de a reduce exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, pe care le-a descris drept ostile față de Phenian, a alimentat temerile că imprevizibilitatea președintelui american ar putea pune la încercare alianțele care au contribuit timp de decenii la menținerea echilibrului de securitate în Asia.

„Decizia va alimenta cu siguranță îndoielile tot mai mari din regiune cu privire la angajamentele de securitate ale SUA”, a declarat Jeremy Chan, analist senior la Eurasia Group și fost diplomat american în Japonia și China.

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Îngrijorările au crescut după ce Statele Unite au anulat un alt exercițiu militar cu Coreea de Sud, programat pentru luna viitoare. Seulul a anunțat că Washingtonul a invocat constrângeri asupra forțelor americane, pe fondul războiului cu Iranul.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump este nemulțumit de faptul că aliații SUA nu au sprijinit suficient eforturile americane în conflict și consideră că aceștia trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria apărare.

Potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile dintre oficialii americani și sud-coreeni, Trump este interesat să reia negocierile cu Coreea de Nord și să obțină o victorie diplomatică pe scena internațională, într-un moment în care conflictul cu Iranul este tot mai controversat.

„Extrem de îngrijorător” pentru Tokyo

Eforturile lui Trump de a se întâlni cu Kim Jong Un, care au primit până acum un răspuns rece din partea Phenianului, ar putea avea efectul opus și ar putea încuraja Coreea de Nord, țară care deține arme nucleare, avertizează Itsunori Onodera, un influent parlamentar japonez și fost ministru al apărării.

O asemenea perspectivă este „extrem de îngrijorătoare” pentru Tokyo, a declarat Onodera într-o emisiune a postului Fuji TV.

În aceeași zi în care Trump și-a reafirmat disponibilitatea pentru dialog, Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice de pe coasta sa de est, provocând alerte în Coreea de Sud și Japonia.

Oficialii japonezi sunt cu atât mai preocupați cu cât Tokyo urmează să înceapă negocieri cu Washingtonul privind contribuția financiară pentru găzduirea trupelor americane. Japonia găzduiește una dintre cele mai mari desfășurări militare americane din afara Statelor Unite.

Donald Trump și Kim Jong Un, la ultima întâlnire, în 2019. REUTERS/Leah Millis

Un înalt oficial guvernamental japonez, citat sub protecția anonimatului, a declarat că Tokyo se pregătește pentru posibilitatea ca Trump să solicite, cu un preaviz redus, o creștere semnificativă a contribuției financiare. O astfel de cerere ar fi dificil de acceptat din punct de vedere politic.

Analiștii consideră că Trump ar putea folosi inclusiv exercițiile militare comune drept instrument de presiune. Exercițiul „Keen Sword”, programat pentru luna octombrie, nu este în prezent planificat să fie redus, însă oficialii avertizează că președintele american și-ar putea schimba poziția.

Exercițiul ar putea fi oricum mai restrâns decât ediția din 2024, pe fondul redirecționării resurselor și personalului militar american către conflictul din Orientul Mijlociu.

Recent, singurul portavion american dislocat în Asia, USS George Washington, a fost trimis către Orientul Mijlociu pentru a-l înlocui pe USS Abraham Lincoln, aflat în dificultate. Decizia a alimentat temerile că nivelul de descurajare al SUA față de China ar putea fi afectat.

În timpul unei vizite în Asia efectuate în această lună, Elbridge Colby, șeful departamentului de politici al Pentagonului, a declarat că menținerea pregătirii de luptă împreună cu aliații de-a lungul așa-numitului „prim lanț insular”, care se întinde de la Japonia până în Filipine, reprezintă o prioritate pentru Washington.

Trump, Xi și îngrijorările Taiwanului

Temerile privind presiunea militară tot mai mare exercitată de China sunt deosebit de puternice în Taiwan, insulă democratică revendicată de Beijing.

Trump a amânat aprobarea unui pachet de vânzări de arme în valoare de 14 miliarde de dolari pentru Taipei, în încercarea de a menține relații stabile cu președintele chinez Xi Jinping și de a proteja fragilul armistițiu comercial dintre Washington și Beijing.

În timp ce Trump se pregătește pentru o nouă rundă de discuții cu Xi, programată la Washington luna viitoare, oficialii taiwanezi se așteaptă ca administrația americană să împartă eventualele vânzări de arme în mai multe pachete, pentru a evita o reacție prea dură din partea Beijingului.

Domingo Yang, cercetător la Institutul pentru Cercetare în Domeniul Apărării și Securității Naționale din Taiwan, susține însă că există o diferență între retorica lui Trump și acțiunile concrete ale Statelor Unite.

El a subliniat că schimbul de informații, instruirea militară și patrulele comune ale SUA cu Taiwanul continuă să fie consistente.

De altfel, o aeronavă a Marinei SUA a traversat vineri Strâmtoarea Taiwanului. Washingtonul a prezentat operațiunea drept o demonstrație a „angajamentului său față de un Indo-Pacific liber și deschis”.

India devine tot mai precaută

Schimbările de politică ale lui Trump au afectat și încrederea Indiei, unde Statele Unite riscă să piardă o parte din avantajele obținute în ultimii ani în încercarea de a transforma New Delhi într-o contrapondere strategică la Rusia și China.

Situația vine după decizia Pentagonului din iunie de a redenumi comandamentul militar american din Asia din „Comandamentul Indo-Pacific” în „Comandamentul Pacificului”. Unii analiști au interpretat această schimbare drept un posibil semnal că India nu mai ocupă aceeași poziție strategică în calculele Washingtonului.

Pentagonul a respins această interpretare.

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În același timp, tarifele ridicate impuse de Trump exporturilor indiene și afirmațiile repetate ale președintelui american potrivit cărora ar fi contribuit la negocierea unui armistițiu între India și Pakistan au provocat deja nemulțumire la New Delhi.

Potrivit unor surse indiene familiarizate cu problemele de securitate, oficialii sunt acum „foarte, foarte precauți” în ceea ce privește încheierea unor acorduri de apărare pe termen lung cu Washingtonul.

„Cea mai recentă decizie nu face decât să consolideze viziunea tranzacțională a președintelui Trump asupra afacerilor externe și servește ca un memento al faptului că divergențele privind anumite politici, chiar și între aliați, pot avea consecințe negative asupra relației bilaterale în ansamblu”, a declarat Pearl Pandya, analist senior la Armed Conflict Location & Event Data.

Pentru aliații SUA din Asia, mesajul transmis de ultimele decizii ale administrației Trump este unul dificil de ignorat: într-o regiune în care China își extinde influența, iar Coreea de Nord își dezvoltă în continuare arsenalul nuclear și de rachete, predictibilitatea angajamentului american devine ea însăși o problemă de securitate.

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Editor : C.A.