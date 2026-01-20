Live TV

Trump refuză invitaţia lui Macron de a participa la o reuniune a G7

18 Aug 2025
Emmanuel Macron, la discuțiile cu Trump de la Casa Albă.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că se înţelege bine cu liderii Franţei şi Marii Britanii, dar nu va participa la o reuniune a G7 la Paris joi, comentariile sale survenind în pline tensiuni cu puterile europene din cauza ameninţării republicanului de a prelua Groenlanda, scriu Reuters şi AFP.  

Întrebat într-o conferinţă de presă la Casa Albă dacă va merge la Paris, preşedintele american a răspuns: „Nu, nu voi face asta. Pentru că, ştiţi, Emmanuel nu va mai rămâne acolo prea mult timp. Este un prieten de-al meu. Este un tip de treabă. Îmi place Macron, dar nu va mai rămâne acolo prea mult timp, după cum ştiţi”. 

Preşedintele american a publicat, marţi, pe reţeaua sa de Truth Social, o serie de mesaje în care a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a convenit organizarea unei întâlniri la Davos pe tema Groenlandei și a făcut public un presupus mesaj privat primit de la președintele Franței, Emmanuel Macron. 

În mesajul atribuit lui Emmanuel Macron și publicat de Trump, liderul francez i-ar fi scris președintelui american: „Prietene, suntem complet aliniați pe Siria. Putem face lucruri mari în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. 

Macron ar fi adăugat: „Să încercăm să construim lucruri mari. Pot organiza o reuniune G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii, pe marginea întâlnirii. Hai să luăm cina împreună la Paris, joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel”. 

