Președintele SUA are o problemă cu mesajul său: alegătorii nu-i acceptă discursul economic despre „Epoca de Aur”. Afectat de pierderile electorale, noul său obiectiv este accesibilitatea. Una dintre cele mai mari greșeli ale fostului președinte Joe Biden a fost să vorbească încontinuu despre puterea economiei americane, în timp ce consumatorii sufereau. Președintele Trump tocmai a fost mustrat de alegători pentru că a făcut aceeași greșeală, notează The Times.

Întrebarea este dacă își dă seama.

„Ne aflăm acum în cea mai fierbinte țară din lume”, a declarat Trump în fața unor lideri de afaceri din Miami săptămâna aceasta, după ce republicanii au pierdut funcția de guvernator al Virginiei și alegeri cheie în alte câteva state.

„Avem cea mai mare economie în acest moment - mulți oameni nu văd asta”, a adăugat el, indicând faptul că se construiesc fabrici de inteligență artificială și de automobile „în toată țara”, în timp ce folosește tarifele pentru a urmări o creștere a producției în SUA.

Acest lucru nu este atât de diferit de afirmația lui Biden din iunie 2022, conform căreia „avem economia cu cea mai rapidă creștere din lume. Din lume. Din lume! Milioane de americani au locuri de muncă mai bune, salarii mai bune”.

El a fost criticat pentru că zeci de țări au avut o rată de creștere mai mare, inflația a atins un vârf în acea lună de 9,1%, iar prețurile medii ale benzinei au ajuns la 5,01 dolari pe galon.

Situația economică s-a îmbunătățit mult față de 2022, dar de când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, lucrurile nu stau cu mult mai bine. În timp ce prețul mediu al unui galon de benzină este de 3,03 dolari, în scădere de la 3,20 dolari în ianuarie, inflația generală este de 3% - aceeași ca atunci când a preluat mandatul.

Trump și-a impus un standard ridicat. El a declarat în fața unui public din statul Nevada, în septembrie anul trecut - când benzina costa 3,48 dolari - că „în 12 luni, vă voi reduce costurile cu energia la jumătate, inclusiv încălzirea, aerul condiționat, electricitatea și benzina pentru mașina dumneavoastră, nu-i așa?”

Acesta a fost unul dintre rarele discursuri de campanie în care Trump a menționat un cuvânt care este brusc pe buzele tuturor: accesibilitate.

Vivek Ramaswamy, tânărul antreprenor care a devenit cunoscut în alegerile primare prezidențiale republicane de anul trecut și care candidează acum pentru funcția de guvernator al statului Ohio, a fost unul dintre numeroșii conservatori de frunte care au definit mesajul transmis de alegători marți.

„Am fost bătuți în New Jersey, Virginia și New York City. Democrații le-au câștigat pe toate trei... în primul rând, partea noastră trebuie să se concentreze pe accesibilitate. Să facem visul american accesibil. Să reducem costurile... și să stabilim cum vom face asta.”

Răspunsul lui Trump a fost să insiste miercuri că „avem prețuri mult scăzute... țara noastră o duce bine. Piața bursieră atinge maxime record, de vreo 48 de ori mai mult în cele nouă luni ale mele”.

Aceasta a fost o altă referire, de tip Biden, la statisticile naționale, care nu rezonează cu cumpărătorii aflați în dificultate. De asemenea, nu este adevărat că prețurile sunt „mult mai mici”. În timp ce prețurile alimentelor au crescut în medie cu 2,3% în 2024, site-ul web al Departamentului Agriculturii al lui Trump precizează că „în 2025, se preconizează că prețurile totale ale alimentelor vor crește cu 3,0%, mai rapid decât rata medie istorică de creștere a prețurilor pe 20 de ani (2,9%)”.

Trump a recunoscut o problemă: carnea de vită. Prețurile au crescut constant de când a preluat mandatul, de la 5,545 dolari pe kilogram de carne de vită 100% tocată, în medie, pentru cumpărătorii din supermarketuri, în ianuarie, la 6,323 dolari în septembrie.

Prima mențiune a lui Trump despre carnea de vită în cel de-al doilea mandat a fost abia luna trecută, când a spus: „Prețurile sunt mult mai mici în țara noastră. Singurul cost care a crescut cu adevărat este cel al cărnii de vită. Vom face ceva foarte rapid și ușor în ceea ce privește carnea de vită pentru a o reduce. Crescătorii de animale înțeleg asta.”

Dar va fi dificil, deoarece baza agricolă a lui Trump, care a suferit mult timp, este furioasă că o soluție rapidă încercată de administrație este creșterea cotei fără taxe vamale a Argentinei.

Asociația Națională a Crescătorilor de Vite a declarat că „nu îl pot susține pe președinte în timp ce acesta subminează viitorul fermierilor și crescătorilor de animale de familie prin importul de carne de vită argentiniană... dacă președintele Trump este cu adevărat un aliat al producătorilor de vite din America, îi cerem să abandoneze acest efort de manipulare a piețelor”.

Prețurile ouălor au scăzut vertiginos anul acesta, așa cum a promis Trump, deși o mare parte din merit se datorează atenuării epidemiei de gripă aviară, care le-a făcut mai rare și mai scumpe. Departamentul Agriculturii a promis 1 miliard de dolari pentru măsuri de biosecuritate.

O duzină (12) de ouă a costat în medie 4,95 dolari în ianuarie și a atins un vârf de 6,23 dolari în martie, dar până în septembrie prețul scăzuse la 3,49 dolari, conform indicelui prețurilor de consum. „Am fost la birou două zile și mi-au spus despre ouă, am rezolvat problema”, a declarat Trump pentru Fox News.

Aproximativ 42 de milioane de americani primesc ajutoare alimentare federale, care au fost oprite de închiderea guvernului în curs. Trump a insistat anterior pe Truth Social că ajutoarele Snap vor fi plătite doar atunci când „democrații de stânga radicală vor redeschide guvernul”.

După ce restricțiile au intrat joi în cea de-a 37-a zi, însă, un judecător federal a ordonat Casei Albe să efectueze integral plățile către Snap până vineri.

Ca de atâtea ori în timpul acestei președinții, i-a revenit lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, sarcina de a stabili gândirea care a stat la baza abordării administrației față de economie.

„Ceea ce vedem este că americanii care lucrează, începând cu One Big Beautiful Bill (Legea Mare și Frumoasă), fără impozit pe bacșiș, fără impozit pe ore suplimentare, fără impozit pe asigurările sociale, deductibilitatea creditelor auto, americanii vor primi rambursări foarte substanțiale în primul trimestru [din 2026], își vor schimba impozitul reținut la sursă. Vor primi atunci creșteri salariale reale”, a spus Bessent.

Trump s-a trezit cu „acest nou cuvânt numit accesibilitate”, așa cum l-a descris, miercuri, pentru Fox News.

De la o singură menționare în ultimele nouă luni, a ajuns la patru în interviul acordat la Fox. I-a acuzat pe democrați că mint în această privință. I-a acuzat pe colegii republicani că nu vorbesc suficient despre asta.

„Ca republicani, trebuie să vorbiți despre asta... nu are rost dacă noi facem o treabă excelentă și voi nu vorbiți despre asta”, a spus el.

Acest lucru sugerează că Trump, care are o lungă istorie în încercările de a transforma lucrurile în realitate, ar putea crede că cea mai mare problemă este mesajul transmis. Însă noua sa Epocă de Aur are o problemă reală de accesibilitate - iar atunci când le spune alegătorilor că „realizează un miracol economic”, aceștia nu-l cred.

Citește și:

Motivul „îngrijorător” pentru care jumătate dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din acest stat

Editor : Ș.R.