Donald Trump respinge comparațiile dintre Irak și Venezuela: „Diferența e că noi vom păstra petrolul”

Președintele american Donald Trump a respins, luni, comparațiile dintre implicarea anterioară a SUA în Irak și recenta operațiune militară din Venezuela, spunând că diferența constă în faptul că administrația sa intenționează să păstreze petrolul confiscat din Venezuela, potrivit The Hill.

„Diferența dintre Irak și acest caz este că [fostul președinte George W. Bush] nu a păstrat petrolul. Noi vom păstra petrolul”, a spus Trump, potrivit lui Joe Scarborough de la MS NOW, care a detaliat conversația sa cu președintele.

„În 2016, am spus că ar fi trebuit să păstrăm petrolul. A stârnit multe controverse. Ei bine, ar fi trebuit să păstrăm petrolul”, a continuat gazda MSNOW, citându-l pe Trump. „Și vom reconstrui instalațiile lor petroliere avariate și de data aceasta vom păstra petrolul.”

Comentariile lui Trump pentru jurnalistul Joe Scarborough vin după ce președintele a declarat luni pentru NBC News că este deschis ca SUA să sprijine companiile petroliere în construirea infrastructurii Venezuelei, lucru care, a explicat el, ar putea dura mai puțin de 18 luni.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o cheltuială considerabilă”, a declarat Trump pentru postul de televiziune. „Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere o vor cheltui, iar apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri.”

Viitorul Venezuelei rămâne incert în urma unui raid militar american efectuat sâmbătă în capitala țării, Caracas, care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

Vicepreședintele lui Maduro, Delcy Rodriguez, a depus jurământul luni ca președinte interimar, dar Trump a susținut că SUA conduc de facto țara sud-americană.

Trump a declarat luni pentru NBC News că un grup de oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe Stephen Miller și vicepreședintele JD Vance, vor conduce implicarea SUA în Venezuela.

„Este un grup format din toți. Toți au expertiză, expertiză diferită”, a afirmat Trump, dar a subliniat pentru postul de televiziune că, în cele din urmă, el este persoana responsabilă.

