Iranul insistă că doar diplomația poate pune capăt conflictului cu Statele Unite și Israelul, după ce Donald Trump a respins o propunere de încetare a luptelor și de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Teheranul susține că este pregătit pentru negocieri, dar avertizează că nu va accepta presiuni sau condiții care îi limitează dreptul de a-și dezvolta programul nuclear, arată Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică faptul că Teheranul consideră în continuare diplomația singura cale de ieșire din conflict. Potrivit acestuia, Iranul nu a primit încă oficial un răspuns din partea Statelor Unite cu privire la propunerea transmisă prin intermediul mediatorilor din Qatar.

„Condițiile noastre sunt clare”, a transmis Araqchi, subliniind că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de Iran.

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Propunerea iraniană, prezentată în marja Adunării Generale a ONU, prevedea un mecanism prin care încetarea luptelor și redeschiderea strâmtorii să fie declanșate într-un interval stabilit. Potrivit lui Araqchi, acordul ar fi presupus o perioadă de șapte zile până la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce negocierile mai ample ar fi putut aborda și programul nuclear iranian.

Donald Trump a declarat însă că a respins propunerea. Președintele american a susținut că Iranul dorește redeschiderea strâmtorii deoarece „pierde categoric” în conflict.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului

Strâmtoarea Ormuz este una dintre principalele rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze. Restricționarea traficului prin această zonă a afectat deja fluxurile energetice și a amplificat presiunile asupra economiei globale.

Statele Unite au instituit măsuri economice și maritime menite să exercite presiuni asupra Teheranului pentru oprirea atacurilor asupra navelor care tranzitează regiunea.

Un comandant al armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat că situația a intrat într-o etapă „critică și decisivă”. El a susținut că Iranul nu va accepta o situație în care nu își poate desfășura comerțul, în timp ce alte state continuă să folosească principalele căi maritime strategice.

„Dacă Iranul nu poate face comerț și supraviețui, nimeni nu va face comerț și nu va supraviețui”, a afirmat oficialul iranian.

Teheranul a purtat, de asemenea, discuții cu Arabia Saudită în legătură cu situația din Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care conflictul a perturbat fluxurile de petrol și a generat efecte asupra economiei mondiale.

Trump: programul nuclear, printre principalele obiective

Donald Trump a declarat că printre obiectivele Statelor Unite se află împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară, eliminarea capacității sale de a ataca statele vecine și crearea condițiilor pentru o schimbare de regim.

Un oficial iranian citat de Reuters a declarat că Teheranul nu este dispus să facă compromisuri în ceea ce privește programul său nuclear, inclusiv dreptul de îmbogățire a uraniului și exportul uraniului puternic îmbogățit.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu pentru CBS, că Teheranul este pregătit să negocieze în privința programului nuclear și a altor probleme, dar nu va accepta negocieri purtate sub amenințare sau constrângere.

Pezeshkian a spus că Iranul nu urmărește războiul, dar că își va apăra teritoriul în fața presiunilor, amenințărilor și atacurilor. El a reafirmat, de asemenea, că Iranul nu ar trebui să dezvolte arme nucleare.

Conflictul a provocat mii de victime

Diplomația dintre Washington și Teheran a eșuat în trecut, iar conflictul a escaladat după atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Luptele au alternat cu perioade de pauză și noi atacuri, provocând mii de victime și afectând puternic economia iraniană.

Forțele iraniene au fost slăbite în urma atacurilor asupra infrastructurii militare, în timp ce conflictul s-a extins în regiune.

Iranul și grupările aliate au lansat atacuri cu drone și rachete asupra unor state din Golf. În același timp, rebelii houthi din Yemen au atacat ținte asociate cu Arabia Saudită.

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În Yemen, ministerul Sănătății controlat de houthi a anunțat că șapte persoane au fost ucise și alte aproximativ 40 au fost rănite, inclusiv copii, într-un atac asupra unor magazine și a unei piețe din zona intersecției Mawiya, în Taiz.

Guvernul yemenit recunoscut internațional a transmis ulterior că forțele sale au vizat un obiectiv militar și vehicule aparținând rebelilor houthi în aceeași zonă.

În acest context, Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre principalele mize ale negocierilor dintre Iran și Statele Unite, iar Teheranul continuă să susțină că o soluție diplomatică este posibilă.

Editor : C.A.