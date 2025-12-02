Live TV

Trump s-a oferit să-i permită lui Maduro să plece din țară înainte de închide spațiul aerian

Donald Trump vs Nicolas Maduro. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, o săptămână pentru a părăsi țara în siguranță, dar pe 28 noiembrie termenul a expirat și liderul american a anunțat închiderea spațiului aerian deasupra țării, au declarat pentru Reuters surse bine informate.

Potrivit acestora, Trump și-a exprimat propunerea în timpul unei convorbiri telefonice cu Maduro, care a durat mai puțin de 15 minute. Șeful Casei Albe a menționat că președintele venezuelean poate pleca în orice loc ales de el, împreună cu soția și fiul său. Maduro, la rândul său, i-a spus lui Trump că este gata să părăsească țara, dar cu condiția ca el și membrii familiei sale să beneficieze de amnistie juridică completă, inclusiv ridicarea sancțiunilor SUA și încetarea procesului împotriva sa la Curtea Penală Internațională.

În cursul negocierilor, Trump „a respins o serie de cereri” ale lui Maduro. În special, el a refuzat să ridice sancțiunile impuse asupra a peste 100 de oficiali venezueleni, mulți dintre aceștia fiind acuzați de SUA de încălcări ale drepturilor omului, trafic de droguri sau corupție. Potrivit surselor Reuters, Maduro a cerut, de asemenea, ca guvernul de tranziție să fie condus de vicepreședinta Delcy Rodríguez. După aceea, administrația președintelui venezuelean a solicitat o altă convorbire telefonică cu Trump, dar aceasta nu a fost convenită. Potrivit Miami Herald, Casa Albă s-a convins că pozițiile părților sunt foarte diferite.

Trump a anunțat închiderea spațiului aerian al Venezuelei pe 29 noiembrie, dar a subliniat că această decizie nu înseamnă un posibil atac din partea SUA. El a motivat închiderea spațiului aerian prin faptul că Venezuela este „o țară nu foarte prietenoasă”. Potrivit surselor CNN, pe 1 decembrie, Trump a convocat la Casa Albă înalți oficiali din domeniul securității naționale pentru a discuta măsurile viitoare în ceea ce privește Venezuela.

Anterior, SUA au început să exercite presiuni asupra Caracasului, trimițând un grup de forțe navale în Marea Caraibelor. Navele militare americane au început să atace în mod regulat navele care, potrivit Pentagonului, transportă droguri în SUA. În urma acestor atacuri, peste 80 de persoane au murit. În același timp, Venezuela a început să se pregătească pentru un atac al SUA, luând în considerare și opțiunea unei rezistențe partizane.

Editor : A.R.

