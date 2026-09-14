Trump s-a răzgândit și ar putea permite Ucrainei să producă rachete Patriot, dar într-o variantă „mai puțin avansată”

Ucraina ar putea obține din partea SUA o licență pentru producerea unei variante „mai puțin avansate” a rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, a declarat președintele american Donald Trump. „Discutăm despre [acordarea unei licențe pentru] o versiune mai puțin avansată. Înțelegeți la ce mă refer? La [variante] mult mai puțin moderne”, a spus șeful Casei Albe în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One.

Trump a menționat, de asemenea, că SUA produc în prezent „mai multe rachete Patriot decât oricând”. „Avem stocuri mari de anumite tipuri de armament, unele dintre ele fiind disponibile practic în cantități nelimitate. În ceea ce privește [munițiile] de elită, o mare parte a fost transferată Ucrainei, dar ne refacem foarte repede aceste [stocuri]”, a spus președintele. La începutul lunii august, Trump, comentând solicitarea autorităților ucrainene privind livrarea de rachete pentru sistemul Patriot, a declarat că armata americană are ea însăși nevoie de muniție și a atribuit responsabilitatea pentru epuizarea arsenalelor fostului președinte Joe Biden.

La începutul lunii septembrie, șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a subliniat că o eventuală acordare a licenței de producție a rachetelor pentru sistemul Patriot în Ucraina nu va rezolva problema lipsei de muniție pe termen scurt. „Nu este o soluție imediată. Chiar și cu o licență, creșterea producției și construirea fabricilor vor dura mulți ani”, a declarat Rubio într-un interviu acordat Fox News. Totodată, el a adăugat că negocierile pe această temă continuă.

Trump a declarat anterior că nu a luat încă o decizie cu privire la acordarea unei licențe Kievului pentru producția de rachete. Potrivit acestuia, „este dificil să oferi astfel de tehnologii”, deoarece „cei cărora le vei transfera s-ar putea întoarce într-o zi împotriva ta”. „Trebuie să fim foarte precauți. Trebuie să păstrăm acest lucru cu grijă”, a subliniat șeful Casei Albe.

Rachetele de interceptare Patriot sunt considerate unul dintre mijloacele cheie de apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești. Producătorul sistemului — compania RTX (fosta Raytheon) — fabrică aproximativ 500 de rachete de interceptare Patriot PAC-3 MSE pe an. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyi, a declarat în repetate rânduri că există un deficit de muniție și a propus Statelor Unite să vândă o parte din stocul lor pentru a apăra orașele ucrainene de atacurile rusești din timpul iernii.

Editor : A.R.