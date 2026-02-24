Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, rămâne la 10%. Experții: Incertitudinea continuă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu Politico şi Reuters.

Statele Unite au impus marţi o nouă taxă vamală de 10% pentru toate mărfurile care nu sunt acoperite de scutiri, a declarat Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA (CPB). Aceasta este rata anunţată iniţial de preşedintele Donald Trump vineri, în loc de 15%, aşa cum promisese că o creşte o zi mai târziu, informează News.ro.

Reacţionând la decizia Curţii Supreme a SUA, care a respins tarifele pe care le-a considerat ilegale pe motiv de urgenţă, Trump a anunţat iniţial un nou tarif global temporar de 10%. Sâmbătă, el a declarat că îl va majora la 15%.

Decizia lui Trump de a nu-şi duce la îndeplinire ameninţarea înseamnă continuitate pentru companiile britanice. Exporturile britanice erau deja supuse unor taxe vamale de 10%, plus tarifele dn cadrul naţiunii celei mai favorizate (MFN).

De asemenea, se aplică un nivel similar de tarife pentru exporturile din Uniunea Europeană. Produsele provenite din UE erau anterior supuse unei taxe de 15%, sau ratei MFN, în funcţie de care era mai mare.

Însă într-o notificare descrisă ca având scopul de a „oferi îndrumări cu privire la Proclamaţia prezidenţială din 20 februarie 2026”, CBP a declarat că, în afară de produsele care fac obiectul scutirilor, importurile „vor fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Parlamentul European a îngheţat luni ratificarea acordului comercial al UE cu SUA, pe fondul îngrijorărilor că ultima serie de tarife impuse de Trump încalcă termenii acordului transatlantic încheiat vara trecută.

Incertitudine continuă

În urma discuţiilor purtate în weekend cu Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, şeful departamentului de comerţ al Regatului Unit, Peter Kyle, „şi-a subliniat îngrijorarea cu privire la incertitudinea crescută pentru mediul de afaceri” şi a reiterat „necesitatea respectării acordului dintre Regatul Unit şi SUA” încheiat în luna mai a anului trecut, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului britanic. Acordul a redus tarifele sectoriale impuse de Trump pentru oţel şi aluminiu, automobile şi industria aerospaţială. Noile taxe impuse de Trump se vor aplica exporturilor care nu sunt acoperite de Acordul de prosperitate economică (EPD).

Noile tarife ale lui Trump vor fi impuse pentru o perioadă de 150 de zile începând de marţi, în conformitate cu secţiunea 122 din Legea comerţului din 1974, în timp ce Greer şi departamentul său vor efectua verificări suplimentare utilizând instrumente precum secţiunea 232 din Legea privind extinderea comerţului din 1962 pentru a impune tarife sectoriale suplimentare. După expirarea celor 150 de zile, Congresul ar putea vota, de asemenea, prelungirea tarifelor.

„Ce se va întâmpla când perioada de 150 de zile permisă de lege va expira?”, a întrebat Duncan Edwards, CEO al BritishAmerican Business. Congresul, a spus el, „va trebui să decidă dacă politicile comerciale promise de această administraţie în timpul alegerilor vor fi consacrate în lege. Având în vedere marjele înguste din ambele camere ale Congresului, un răspuns definitiv pare improbabil, aşa că ar fi înţelept ca mediul de afaceri să se aştepte la o incertitudine continuă”, a avertizat Edwards.

Nu e clar de ce se impune o rată mai mică

Măsura de marţi a sporit confuzia în jurul politicii comerciale a SUA, anunţul neoferind nicio explicaţie cu privire la motivul pentru care s-a utilizat o rată mai mică. Financial Times a citat un oficial al Casei Albe care a afirmat că majorarea până la 15% va avea loc mai târziu. Reuters nu a putut confirma imediat această informaţie.

„Nu uitaţi că Trump va ţine discursul privind starea naţiunii în această seară, aşa că este posibil să înţelegem mai bine paşii următori în ceea ce priveşte tarifele”, a afirmat Deutsche Bank într-o notă.

„În concluzie, continuăm să credem că rata efectivă a tarifelor va scădea în acest an şi că lumea post-SCOTUS (după decizia Curţii Supreme - n.r.) va beneficia de tarife mai mici decât lumea pre-SCOTUS”, au declarat analiştii băncii, folosind acronimul pentru Curtea Supremă a Statelor Unite.

În ciuda faptului că un tarif de 10% este mai puţin punitiv decât era de aşteptat, traderii au invocat incertitudinea privind perspectivele comerciale ca unul dintre motivele pentru care acţiunile europene au deschis în scădere marţi, deşi indicele paneuropean STOXX 600 s-a tranzacţionat ulterior la un nivel stabil.

Noile tarife au intrat în vigoare la miezul nopţii, în timp ce colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă a fost suspendată. Acestea variau de la 10% până la 50%.

Rămâne neclar dacă şi cum vor fi rambursate companiilor plăţile tarifare efectuate în cadrul regimului anulat de Curtea Supremă, notează Reuters.

Prevederile legale din secţiunea 122 permit preşedintelui să impună noi taxe pentru o perioadă de până la 150 de zile pentru a aborda deficitele „mari şi grave” ale balanţei de plăţi şi „problemele fundamentale ale plăţilor internaţionale”.

Ordinul tarifar al lui Trump susţinea că există un deficit grav al balanţei de plăţi sub forma unui deficit comercial anual al SUA de 1,2 trilioane de dolari, un deficit de cont curent de 4% din PIB şi o inversare a surplusului de venituri primare ale SUA.

Avertismentul lui Trump

Luni, Trump a avertizat ţările să nu renunţe la acordurile comerciale negociate anterior cu SUA, ameninţând că le va aplica taxe mult mai mari în temeiul altor legi.

Japonia a declarat că a solicitat Statelor Unite să se asigure că tratamentul acordat în cadrul unui nou regim tarifar va fi la fel de favorabil ca în acordul existent. Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Taiwanul au indicat, de asemenea, că preferă să respecte acordurile încheiate.

Carsten Brzeski, director global macro la ING, a remarcat că, fie şi cu limita de 150 de zile a actualului set de măsuri, este puţin probabil ca incertitudinea comercială să dispară în curând.

„Pentru că următorul lucru pe care el (Trump) l-ar putea face este întotdeauna, cu o întrerupere de o zi, să prelungească teoretic la nesfârşit cu 150 de zile”, a explicat el.

Între timp, China a îndemnat Washingtonul să renunţe la „tarifele unilaterale”, indicând că este dispusă să organizeze o nouă rundă de negocieri comerciale cu cea mai mare economie a lumii, a declarat marţi Ministerul Comerţului de la Beijing într-un comunicat.

Editor : Sebastian Eduard