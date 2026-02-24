Live TV

Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, rămâne la 10%. Experții: Incertitudinea continuă

Data publicării:
Donald Trump la telefon
Donald Trump la telefon. Foto: Profimedia
Din articol
Incertitudine continuă Nu e clar de ce se impune o rată mai mică Avertismentul lui Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu Politico şi Reuters.

Statele Unite au impus marţi o nouă taxă vamală de 10% pentru toate mărfurile care nu sunt acoperite de scutiri, a declarat Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA (CPB). Aceasta este rata anunţată iniţial de preşedintele Donald Trump vineri, în loc de 15%, aşa cum promisese că o creşte o zi mai târziu, informează News.ro.

Reacţionând la decizia Curţii Supreme a SUA, care a respins tarifele pe care le-a considerat ilegale pe motiv de urgenţă, Trump a anunţat iniţial un nou tarif global temporar de 10%. Sâmbătă, el a declarat că îl va majora la 15%.

Decizia lui Trump de a nu-şi duce la îndeplinire ameninţarea înseamnă continuitate pentru companiile britanice. Exporturile britanice erau deja supuse unor taxe vamale de 10%, plus tarifele dn cadrul naţiunii celei mai favorizate (MFN).

De asemenea, se aplică un nivel similar de tarife pentru exporturile din Uniunea Europeană. Produsele provenite din UE erau anterior supuse unei taxe de 15%, sau ratei MFN, în funcţie de care era mai mare.

Însă într-o notificare descrisă ca având scopul de a „oferi îndrumări cu privire la Proclamaţia prezidenţială din 20 februarie 2026”, CBP a declarat că, în afară de produsele care fac obiectul scutirilor, importurile „vor fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Parlamentul European a îngheţat luni ratificarea acordului comercial al UE cu SUA, pe fondul îngrijorărilor că ultima serie de tarife impuse de Trump încalcă termenii acordului transatlantic încheiat vara trecută.

Incertitudine continuă

În urma discuţiilor purtate în weekend cu Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, şeful departamentului de comerţ al Regatului Unit, Peter Kyle, „şi-a subliniat îngrijorarea cu privire la incertitudinea crescută pentru mediul de afaceri” şi a reiterat „necesitatea respectării acordului dintre Regatul Unit şi SUA” încheiat în luna mai a anului trecut, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului britanic. Acordul a redus tarifele sectoriale impuse de Trump pentru oţel şi aluminiu, automobile şi industria aerospaţială. Noile taxe impuse de Trump se vor aplica exporturilor care nu sunt acoperite de Acordul de prosperitate economică (EPD).

Noile tarife ale lui Trump vor fi impuse pentru o perioadă de 150 de zile începând de marţi, în conformitate cu secţiunea 122 din Legea comerţului din 1974, în timp ce Greer şi departamentul său vor efectua verificări suplimentare utilizând instrumente precum secţiunea 232 din Legea privind extinderea comerţului din 1962 pentru a impune tarife sectoriale suplimentare. După expirarea celor 150 de zile, Congresul ar putea vota, de asemenea, prelungirea tarifelor.

„Ce se va întâmpla când perioada de 150 de zile permisă de lege va expira?”, a întrebat Duncan Edwards, CEO al BritishAmerican Business. Congresul, a spus el, „va trebui să decidă dacă politicile comerciale promise de această administraţie în timpul alegerilor vor fi consacrate în lege. Având în vedere marjele  înguste din ambele camere ale Congresului, un răspuns definitiv pare improbabil, aşa că ar fi înţelept ca mediul de afaceri să se aştepte la o incertitudine continuă”, a avertizat Edwards.

Nu e clar de ce se impune o rată mai mică

Măsura de marţi a sporit confuzia în jurul politicii comerciale a SUA, anunţul neoferind nicio explicaţie cu privire la motivul pentru care s-a utilizat o rată mai mică. Financial Times a citat un oficial al Casei Albe care a afirmat că majorarea până la 15% va avea loc mai târziu. Reuters nu a putut confirma imediat această informaţie.

„Nu uitaţi că Trump va ţine discursul privind starea naţiunii în această seară, aşa că este posibil să înţelegem mai bine paşii următori în ceea ce priveşte tarifele”, a afirmat Deutsche Bank într-o notă.

„În concluzie, continuăm să credem că rata efectivă a tarifelor va scădea în acest an şi că lumea post-SCOTUS (după decizia Curţii Supreme - n.r.) va beneficia de tarife mai mici decât lumea pre-SCOTUS”, au declarat analiştii băncii, folosind acronimul pentru Curtea Supremă a Statelor Unite.

În ciuda faptului că un tarif de 10% este mai puţin punitiv decât era de aşteptat, traderii au invocat incertitudinea privind perspectivele comerciale ca unul dintre motivele pentru care acţiunile europene au deschis în scădere marţi, deşi indicele paneuropean STOXX 600 s-a tranzacţionat ulterior la un nivel stabil.

Noile tarife au intrat în vigoare la miezul nopţii, în timp ce colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă a fost suspendată. Acestea variau de la 10% până la 50%.

Rămâne neclar dacă şi cum vor fi rambursate companiilor plăţile tarifare efectuate în cadrul regimului anulat de Curtea Supremă, notează Reuters.

Prevederile legale din secţiunea 122 permit preşedintelui să impună noi taxe pentru o perioadă de până la 150 de zile pentru a aborda deficitele „mari şi grave” ale balanţei de plăţi şi „problemele fundamentale ale plăţilor internaţionale”.

Ordinul tarifar al lui Trump susţinea că există un deficit grav al balanţei de plăţi sub forma unui deficit comercial anual al SUA de 1,2 trilioane de dolari, un deficit de cont curent de 4% din PIB şi o inversare a surplusului de venituri primare ale SUA.

Avertismentul lui Trump

Luni, Trump a avertizat ţările să nu renunţe la acordurile comerciale negociate anterior cu SUA, ameninţând că le va aplica taxe mult mai mari în temeiul altor legi.

Japonia a declarat că a solicitat Statelor Unite să se asigure că tratamentul acordat în cadrul unui nou regim tarifar va fi la fel de favorabil ca în acordul existent. Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Taiwanul au indicat, de asemenea, că preferă să respecte acordurile încheiate.

Carsten Brzeski, director global macro la ING, a remarcat că, fie şi cu limita de 150 de zile a actualului set de măsuri, este puţin probabil ca incertitudinea comercială să dispară în curând.

„Pentru că următorul lucru pe care el (Trump) l-ar putea face este întotdeauna, cu o întrerupere de o zi, să prelungească teoretic la nesfârşit cu 150 de zile”, a explicat el.

Între timp, China a îndemnat Washingtonul să renunţe la „tarifele unilaterale”, indicând că este dispusă să organizeze o nouă rundă de negocieri comerciale cu cea mai mare economie a lumii, a declarat marţi Ministerul Comerţului de la Beijing într-un comunicat.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)
President Trump Makes First Middle East Trip Of His Second Term
„Este un om de acțiune”. Mesajul despre Donald Trump primit pe telefon de iranieni stârnește revolta autorităților de la Teheran
photo-collage.png (71)
„Masculi alfa” la Casa Albă: Hegseth și Kennedy Jr. fac demonstrații de forță în cabinetul lui Trump. Mesaje către „manosferă”
Kelemen
Kelemen Hunor anunță ce taxe vor scădea: „Coaliția a primit semnalul din societate”. Unde s-au blocat negocierile pe buget
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Donald Trump pune în aplicare tarifele globale de 10%, după decizia Curții Supreme
Recomandările redacţiei
Aleksandar Vucic.
Plan de asasinare a președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, și a...
florin barbu la guvern
Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și...
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
platformă extracție gaze și petrol
Lukoil a dat statul român în judecată după ce a renunțat la proiectul...
Ultimele știri
Administrator din Iași, acuzat că a decontat călătorii pe numele unor persoane decedate. Prejudiciu de 3,1 milioane de lei
Zaharova: Fără oprirea extinderii NATO, soluționarea războiului din Ucraina este imposibilă. Rusia va acționa politic sau militar
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Tatiana Toader: „Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia imediată a lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Omul numit de Ilie Bolojan să conducă exporturile României, acuzat de milionarul Adrian Porumboiu că a...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...