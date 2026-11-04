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Trump se distanțează de rezultatele din alegerile de la jumătatea mandatului. Ce spune despre o colaborare cu democrații

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele SUA, Donald Trump, a încercat să se distanţeze de previzibila înfrângere a republicanilor la alegerile intermediare de la jumătatea mandatului, argumentând că numele lui nu a apărut înscris pe buletinul de vot, informează miercuri dpa.

„Nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE ABSOLUTĂ!” a scris Trump pe platforma sa Truth Social marţi seara.

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În timpul campaniei, Trump i-a îndemnat în mod repetat pe alegători să-şi imagineze că el însuşi candida la alegeri. În ciuda cotelor sale scăzute de aprobare, el a sperat că implicarea sa va avea un efect pozitiv asupra rezultatelor alegerilor.

Trump a mai declarat că este dispus să accepte rezultatele alegerilor şi să colaboreze cu democraţii. „Vom colabora cu democraţii şi, ştiţi, aşteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluţie”, a declarat el pentru New York Times.

Estimările posturilor de televiziune americane indică faptul că republicanii sunt pe cale să piardă majoritatea în Camera Reprezentanţilor. De asemenea, partidul a pierdut mai multe locuri în Senat în favoarea democraţilor şi ar putea pierde controlul şi asupra acestei camere.

Trump s-a implicat pe deplin în campanie, organizând aproximativ douăzeci de mitinguri electorale în ultima lună, având în vedere că alegerile pentru Congres au fost interpretate ca un referendum privind performanţa sa la Casa Albă.

Preşedintele republican, care a refuzat să-şi accepte înfrângerea electorală din 2020, a declarat înainte de actualele alegeri că va accepta rezultatele doar dacă vor fi „curate”. 

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Editor : A.M.G.

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