Preşedintele american Donald Trump îl primeşte miercuri pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, de care este apropiat, la câteva zile după ce l-a numit „prieten” pe preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce eforturile pentru a pune capăt războiului în Ucraina se intensifică, relatează AFP.

Donald Trump urmează să-l primească pe şeful NATO la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida, o întâlnire care, deocamdată, este programată fără prezenţa presei, potrivit Casei Albe.

Şeful administraţiei de la Washington l-a numit pe omologul său rus „prietenul meu” săptămâna trecută, la începutul întâlnirii bilaterale pe care au avut-o în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în China.

„Ceea ce face preşedintele Trump, în special în cadrul întâlnirii de la Shenzhen, este să-l testeze pe Putin. Cât de serios este? Este pregătit să se aşeze la masa negocierilor? Să continuăm deci să menţinem presiunea”, a declarat Rutte miercuri la postul Fox News, afirmând că, în opinia sa, „aceasta funcţionează”.

Trump, care este acuzat de detractorii săi că favorizează Moscova în detrimentul Kievului, a afirmat că Vladimir Putin i-a spus „în mod clar”, în cadrul întâlnirii lor, că doreşte o soluţie „diplomatică” cu Ucraina, la aproape cinci ani de la izbucnirea războiului în urma invaziei ruse în februarie 2022.

Întâlnirea din Florida intervine în timp ce europenii speră să participe la primele negocieri, după mai multe întâlniri implicând ucraineni, americani şi ruşi.

Problema garanţiilor de securitate cerute de Ucraina în cazul păcii ar urma să fie, de asemenea, abordată miercuri, în siajul declaraţiilor emisarului american Jared Kushner, potrivit căruia, preşedintele Donald Trump este „deschis” ideii de a oferi Ucrainei o protecţie „de tipul Articolului 5” din Tratatul Alianţei Nord-Atlantice.

Întrebat despre aceasta, responsabilul NATO a evitat să răspundă, indicând totuşi că „trebuie să ne asigurăm că Ucraina va beneficia de garanţii de securitate în viitor”.

„Dar cel mai important este că trebuie să ne asigurăm că Ucraina dispune de tot ce are nevoie pentru a continua lupta, pentru a continua să obţină victorii şi pentru a exercita din nou o presiune maximă asupra ruşilor”, a spus el.

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Editor : A.M.G.