Trump se pregătește să piardă alegerile intermediare. Ședințele organizate cu membrii administrației (WP)

Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC
Serviciul juridic al Casei Albe pregătește membrii administrației Trump pentru o intensificare a controlului din partea Congresului după alegerile intermediare din noiembrie. Informația este relatată de The Washington Post, care citează doi interlocutori.

Potrivit ziarului, ședințele cu angajații durează câte 30 de minute și includ o prezentare despre modul în care funcționează supravegherea parlamentară și cum ar trebui să reacționeze funcționarii la aceasta. Angajaților administrației li se recomandă să fie mai precauți în ceea ce privește ceea ce se consemnează în scris și li se explică cum să răspundă la solicitările Congresului.

Unul dintre funcționari a declarat că pentru participanții la întâlnirile închise este evidentă pierderea probabilă de către republicani a cel puțin uneia dintre camerele Congresului. „A fost o discuție fără iluzii”, a adăugat el.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru The Washington Post că biroul consilierului juridic oferă sfaturi din ianuarie 2025. După cum notează ziarul, o parte din aceste întâlniri au avut loc în ultima lună și au avut o legătură evidentă cu alegerile intermediare.

Potrivit uneia dintre sursele publicației, în administrația Trump se intensifică sentimentul că Partidul Republican se confruntă cu riscuri politice serioase și că a sosit momentul să se pregătească pentru cele mai pesimiste scenarii.

Popularitatea lui Donald Trump continuă să scadă pe fondul consecințelor economice ale războiului cu Iranul. Conform sondajului realizat de Washington Post–ABC News–Ipsos, democrații dețin în prezent un avantaj de 5 puncte procentuale în alegerile pentru Camera Reprezentanților. În februarie și octombrie, acest avantaj era de doar 2 puncte.

Trump și mulți dintre susținătorii săi au trecut prin ani de interogatorii și anchete ale Congresului în timpul primului său mandat și privesc cu îngrijorare perspectiva unei noi presiuni.

Relațiile dintre partide sunt foarte tensionate. Democrații ar putea încerca din nou să-l pună sub acuzare pe Trump pentru că nu a solicitat aprobarea Congresului pentru războiul cu Iranul. Trump a recunoscut vulnerabilitatea partidului său la alegerile de la jumătatea mandatului și a spus că partidul președintelui aproape niciodată nu le câștigă. El a subliniat prețul ridicat al înfrângerii. „Trebuie să câștigăm alegerile de la jumătatea mandatului, pentru că, dacă nu le câștigăm, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, a spus Trump în ianuarie.

