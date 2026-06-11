Trump se teme să nu ajungă o „rață șchioapă”. Liderul de la Casa Albă ar vrea să candideze pentru un nou mandat

Președintele SUA, Donald Trump, a admis în discuțiile cu membrii personalului de la Casa Albă posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat prezidențial, din teama de a deveni o „rață șchioapă” și de a-și pierde influența politică, a declarat pentru Reuters un fost înalt funcționar al administrației liderului american.

În SUA, termenul „lame duck” (rață șchioapă) se referă la un funcționar ales a cărui influență slăbește vizibil înainte de încheierea oficială a mandatului: politicianul rămâne la putere, dar își pierde sprijinul și se confruntă cu dificultăți în promovarea deciziilor.

În februarie, într-un interviu acordat NBC News, Trump a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă are planuri de a rămâne președinte al SUA după expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial. „Ar fi interesant. Dar ar fi groaznic dacă v-aș da răspunsul pe care îl căutați — viața ar deveni mult mai puțin captivantă, viața ar deveni mult mai puțin interesantă”, a spus șeful Casei Albe. Al doilea mandat al lui Trump expiră pe 20 ianuarie 2029.

Conform celui de-al 22-lea amendament la Constituția SUA, o persoană nu poate fi aleasă președinte de mai mult de două ori. Pentru a anula această restricție este necesară aprobarea a două treimi din membrii ambelor camere ale Congresului și ratificarea de către cel puțin 38 de state sau convocarea unei Convenții Constituționale la inițiativa a două treimi din state.

Chestiunea influenței politice a lui Trump a devenit actuală pe fondul apropierii alegerilor intermediare pentru Congres din noiembrie, notează Reuters. Potrivit unuia dintre consilierii actuali ai președintelui, Casa Albă încearcă să demonstreze legislatorilor republicani că Trump este în continuare capabil să le influențeze viitorul politic. Cu toate acestea, interlocutorul agenției a recunoscut că slăbirea treptată a influenței președintelui este inevitabilă după alegerile intermediare.

La rândul său, Casa Albă respinge speculațiile privind slăbirea poziției șefului statului. Purtătoarea de cuvânt a administrației, Olivia Wales, a declarat că Trump „este liderul incontestabil al Partidului Republican și este hotărât să mențină majoritatea republicană în Congres”. Una dintre modalitățile prin care Trump își poate păstra ponderea politică după încheierea mandatului prezidențial ar putea fi participarea la alegerea candidatului Partidului Republican pentru alegerile din 2028, notează Reuters.

Istoricul Douglas Brinkley de la Universitatea Rice, specializat în biografiile președinților, a avertizat că lumea ar trebui să se aștepte la noi mișcări neașteptate din partea lui Trump în ultimii ani ai președinției sale. „Stilul său haotic de conducere nu va dispărea, indiferent dacă democrații vor obține sau nu controlul asupra Congresului”, a subliniat Brinkley.

Editor : A.R.