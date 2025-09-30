Președintele Donald Trump a abordat mai multe subiecte în discursul său ținut în fața conducerii militare a SUA, vorbind doar sporadic din adresarea pe care o avea pregătită, potrivit The Guardian.

Președintele SUA a vorbit despre decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii – și consecințele care au urmat; eforturile sale de a pune capăt războaielor din Gaza și Ucraina; candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace; dragostea sa pentru cuvântul „tarif”; și evaluarea sa a fostului președinte Joe Biden.

De asemenea, Trump a reiterat ideea sa că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

La un moment dat, liderul de la Casa Albă și-a amintit momentul de luna trecută când a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce el a numit remarci agresive ale lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al țării și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă... care a menționat cuvântul nuclear”, a spus el, concluzionând mai târziu: „Eu îl numesc cuvântul (care începe) cu N. Există două cuvinte cu N, și nu poți folosi niciunul dintre ele”.

La un alt moment, Trump a declarat că unele nave de război produse de armată sunt „urâte”.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic”, a declarat el.

Citește și:

Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”

Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane

Editor : Ș.R.