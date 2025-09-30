Live TV

Video Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”

Data publicării:
profimedia-1041912798
Donald Trump, discurs în fața generalilor americani. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump a abordat mai multe subiecte în discursul său ținut în fața conducerii militare a SUA, vorbind doar sporadic din adresarea pe care o avea pregătită, potrivit The Guardian.

Președintele SUA a vorbit despre decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii – și consecințele care au urmat; eforturile sale de a pune capăt războaielor din Gaza și Ucraina; candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace; dragostea sa pentru cuvântul „tarif”; și evaluarea sa a fostului președinte Joe Biden.

De asemenea, Trump a reiterat ideea sa că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

La un moment dat, liderul de la Casa Albă și-a amintit momentul de luna trecută când a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce el a numit remarci agresive ale lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al țării și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

A fost într-adevăr o persoană stupidă... care a menționat cuvântul nuclear”, a spus el, concluzionând mai târziu: „Eu îl numesc cuvântul (care începe) cu N. Există două cuvinte cu N, și nu poți folosi niciunul dintre ele”.

La un alt moment, Trump a declarat că unele nave de război produse de armată sunt „urâte”.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic”, a declarat el.

Citește și:

Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”

Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
mihai jurca
Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă...
Ultimele știri
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie
Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești
80th Session of UN General Assembly in New York
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: are „trei sau patru zile” la dispoziție să răspundă planului pentru pacea în Fâșia Gaza
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul Germaniei numește planul lui Trump pentru Gaza „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului
tanc-israel
Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări”
nicusor dan
Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală”
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Russell Crowe, vizibil mai slab pe scena Festivalului de Film de la Zurich. Imaginile cu actorul au făcut...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...