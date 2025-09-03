Live TV

Video Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa. Cum a reacționat președintele SUA

donald trump
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul american a apărut în faţa presei la Casa Albă şi a părut uşor obosit în timpul declaraţiilor.

În vârstă de 79 de ani, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite a chemat presa pentru a anunţa că mută comandamentul spaţial american din Colorado, un stat democrat, în Alabama, un stat republican, anulând astfel o decizie a predecesorului său, Joe Biden.  

În acest weekend, mulţi americani s-au arătat îngrijoraţi pe reţelele sociale de absenţa preşedintelui, de obicei foarte prezent în faţa camerelor de filmat din întreaga lume. În plus, Casa Albă a păstrat tăcerea pe această temă, conform News.ro. 

Marţi, în faţa presei şi înconjurat de cei mai apropiaţi susţinători ai săi, preşedintele a vorbit câteva momente, înainte de a ceda microfonul. Republicanul, care de obicei, are o plăcere deosebită în a vorbi despre orice, părea obosit, chiar dacă a adresat câteva cuvinte amabile interlocutorilor săi. 

Întrebat despre zvonurile şi postările cu privire la sănătatea sa, el a susţinut iniţial că „nu le-a văzut”, apoi a comentat: „Este un fel de nebunie. Dar săptămâna trecută am avut conferinţe de presă, toate de succes, care s-au desfăşurat foarte bine. Apoi nu am mai ţinut niciuna timp de două zile, aşa că probabil s-au gândit că este ceva în neregulă. (Joe) Biden nu ţinea conferinţe de presă cu lunile şi nimeni nu spunea că «nu este în formă»”, a comentat ironic Donald Trump, după care a enumerat câteva dintre activităţile sale desfăşurate în acest timp: „numeroase postări” pe reţeaua sa socială Truth Social, participarea la emisiunea The Scott Jennings Radio Show (marţi) şi primirea de oaspeţi la terenul său de golf din Mar-a-Lago. 

„Toate (aceste speculaţii) sunt fake news”, a conchis el. 

Deşi a fost văzut mergând la terenul său de golf în weekend şi a acordat câteva interviuri, Donald Trump a stat departe de obiectivele camerelor de filmat pentru o perioadă neobişnuit de lungă, începând de marţea trecută. 

Pe X sau Reddit, postări care menţionau moartea preşedintelui american au crescut puternic sâmbătă. Potrivit postului CNBC, 87.000 de postări conţineau, sâmbătă, expresia „Trump is dead” pe platforma X a lui Elon Musk. 

Totuşi, Trump are rareori un program public în weekenduri. 

Duminică, el a postat: „NU M-AM SIMŢIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN VIAŢA MEA”, fără a reuşi însă să calmeze întrebările, cu atât mai mult cu cât cu câteva zile mai înainte fusese observat din nou cu o vânătaie pe mână. 

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa la 16 iulie că şeful statului suferă de o „insuficienţă venoasă cronică”.  

Casa Albă a declarat la 17 iulie că Trump se confruntă cu umflături la nivelul picioarelor inferioare şi cu vânătăi pe mâna dreaptă, după ce au apărut fotografii cu Trump cu gleznele umflate şi cu fond de ten acoperindu-i partea afectată a mâinii. 

Medicul său, Sean Barbabella, a declarat că analizele au confirmat că problema de la picioare este rezultatul unei „insuficienţe venoase cronice”, despre care doctorul a precizat că este o afecţiune benignă şi comună, în special la persoanele cu vârsta de peste 70 de ani. Medicul a mai spus că vânătăile de pe mâna lui Trump corespund unei iritaţii minore a ţesuturilor moi ca urmare a strângerilor frecvente de mână şi a utilizării aspirinei, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenţie cardiovasculară”. 

