Trump şi-a transformat prima conferinţa de presă după condamnare într-un discurs de campanie. Nou atac la adresa lui Biden

Donald Trump, care a convocat pentru vineri o conferinţă de presă la Trump Tower pentru a vorbi despre condamnarea sa din ajun, şi-a repetat teza susţinută pe tot parcursul procesului că este un demers politizat, un proces care i s-a intentat pe nedrept, şi şi-a transformat rapid pledoaria într-un discurs de campanie îndreptat împotriva administraţiei democrate a contracandidatului său din alegerile prezidenţiale din noiembrie, Joe Biden, informează News.ro.

Trump şi-a început discursul criticând administraţia Biden, pe care a prezentat-o drept un pericol la adresa democraţiei. „Dacă îmi pot face asta mie, pot face asta oricui, sunt oameni răi, în multe cazuri, cred că sunt oameni bolnavi”, a spus el.

Fostul preşedinte a repetat apoi declaraţii, folosind acelaşi cuvinte, pe care le-a făcut la aproape fiecare apariţie în afara tribunalului. „Sunt vizat de un ordin de tăcere de la un om care nu poate pune două propoziţii împreună, dat de o instanţă... toate acestea sunt făcute de Biden şi oamenii lui”, a spus Trump, îndemnându-şi susţinătorii să devină vocali în locul lui. „Acest lucru este făcut de Washington şi nimeni nu a mai văzut aşa ceva. Iar eu nu am voie să vorbesc despre asta, dar voi aveţi voie să vorbiţi despre asta şi sper că o veţi face”, a spus Trump.

El a fost întâmpinat cu aplauze de către susţinători. Oamenii începuseră să se adune în faţa Trump Tower din New York cam cu o oră înainte de conferinţa de presă a fostului preşedinte. Unii aveau în mâini steaguri, inclusiv unul pe care scria „Trump sau moartea”. Agenţi din cadrul Departamentului de Poliţie din New York se aflau, de asemenea, în faţa clădirii.

Fondurile curg pentru Trump

Miza urmărită de Donald Trump este de a-şi transforma problemele judiciare în muniţie de campanie, pentru a putea strânge cât mai multe fonduri. De altfel, campania lui Donald Trump a anunţat vineri că a strâns 34,8 milioane de dolari din donaţii de mică valoare, după ce juriul din Manhattan l-a găsit vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare pentru falsificare de registre contrabile în procesul său penal pentru bani tăinuiţi. Campania sa a precizat, potrivit CNN, că suma strânsă a fost aproape dublă faţă de cea mai bună zi pe care a avut-o vreodată pe platforma WinRed, care s-a confruntat joi cu întreruperi pe care campania le-a atribuit unui trafic copleşitor. „Nu numai că suma a fost istorică, dar 29,7% dintre donatorii de ieri au fost donatori complet noi pe platforma WinRed. Preşedintele Trump şi campania noastră sunt extrem de recunoscători de această manifestare copleşitoare de sprijin din partea patrioţilor din întreaga ţară”, au declarat consilierii principali ai campaniei lui Trump, Chris LaCivita şi Susie Wiles, într-un comunicat. „Preşedintele Trump luptă pentru a ne salva naţiunea, iar 5 noiembrie este ziua în care americanii vor da verdictul real”, au adăugat ei.

Trump spune că infracţiunea pentru care a fost condamnat „sună rău”, dar insistă că nu a greşit cu nimic

În conferinţa sa de presă de vineri, Donald Trump a recunoscut că cele 34 de capete de acuzare de falsificare a documentelor contabile pentru care a fost condamnat joi sună rău. „Falsificarea înregistrărilor fiscale - asta sună atât de rău, pentru mine sună foarte rău”, a declarat Trump. "Este un lucru rău pentru mine, nu am mai avut niciodată parte de aşa ceva", a adăugat el.

Însă imediat, Trump a trecut la contestarea aceastei caracterizări a infracţiunilor sale, spunând că a avut o cheltuială legală - plata avocatului Michael Cohen - şi că aceasta a fost trecută ca fiind o cheltuială legală. Un contabil „a marcat-o corect în contabilitate”, a spus fostul preşedinte, susţinând că acest lucru a fost făcut fără ca el personal să ştie ceva. „Cum altfel să o numeşti?”, s-a întrebat Trump.

Fostul preşedinte a afirmat că „oameni răi” sunt responsabili pentru condamnarea sa şi a repetat declaraţia sa din ajun că judecătorul a fost „foarte labil” în acest caz.

Diabolizarea judecătorului

„Nu a existat niciodată un judecător mai inconstant”, a spus Trump, înainte de a începe să se victimizeze: „Acum, mă aflu sub un ordin de tăcere, ceea ce nimeni nu a mai fost vreodată - niciun candidat la preşedinţie nu a mai fost sub un ordin de tăcere. Mă aflu sub un ordin de tăcere, un ordin de tăcere urât, în care a trebuit să plătesc mii de dolari în penalităţi şi am fost ameninţat cu închisoarea”, s-a plâns el.

Fostul preşedinte a calificat procesul ca fiind „foarte nedrept” şi a continuat să îl critice şi mai mult pe judecătorul Juan Merchan, spunând că „arată ca un înger, dar este de fapt un diavol”.

„În ceea ce priveşte procesul în sine, a fost foarte nedrept. Nu ni s-a permis să ne folosim expertul electoral în nicio circumstanţă. Aţi văzut ce s-a întâmplat cu unii dintre martorii care erau de partea noastră, au fost literalmente crucificat de acest om”, a acuzat el.

