Trump și-a trimis degeaba emisarii la Moscova și Kiev. Vizita a fost fără rezultate și cu „puține idei noi” (Financial Times)

Noua rundă de vizite diplomatice ale emisarilor speciali ai SUA, Steven Whitcoff și Jared Kushner, care au vizitat Moscova pentru a cincea oară de la începutul războiului și au venit pentru prima dată la Kiev, nu a adus progrese semnificative în soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina.

În urma negocierilor de la Kiev, unde Whitcoff și Kushner s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski, cu înalți funcționari ai administrației sale, precum și cu consilieri în materie de securitate națională din Marea Britanie, Franței și Germaniei, părțile au ajuns la concluzia că războiul este puțin probabil să se încheie înainte de iarna care urmează, au declarat pentru Financial Times surse familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, emisarii lui Donald Trump au adus „puține idei noi” și au încercat doar să reia propunerile anterioare, precum și să reducă diferențele dintre pozițiile Kievului și ale Moscovei.

Potrivit surselor FT, Kushner și Whitcoff au adus versiuni revizuite ale unor documente anterioare, menite să conducă la pace. Acestea conțineau modificări care reflectau schimbările survenite în situație de când negocierile de pace s-au blocat în februarie, după începerea atacurilor americane asupra Iranului. Și deși Whitcoff a calificat discuțiile de la Moscova și Kiev drept „bune”, acestea nu au dus la un progres decisiv în soluționarea războiului care se află deja în al cincilea an, notează FT.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a purtat discuții timp de peste trei ore cu Whitcoff și Kushner la Kremlin, continuă să revendice întreg teritoriul Donbasului și este dispus să pună capăt războiului doar în condițiile sale. De asemenea, pe baza rapoartelor comandamentului, el este convins că armata sa va cuceri restul de 20% din regiunea Donetsk până la sfârșitul anului. Consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat după întâlnire că Putin a vorbit despre „avansarea reală și de succes” a armatei sale în Ucraina, a cerut eliminarea „cauzelor fundamentale ale conflictului” și și-a exprimat încrederea că, în orice caz, va atinge obiectivele „operațiunii militare speciale”.

Volodimir Zelenski continuă să insiste că Ucraina nu intenționează, sub nicio formă, să cedeze teritorii Kremlinului. La conferința de presă de după întâlnirile cu reprezentanții lui Trump, el a confirmat că negociatorii au discutat chestiuni teritoriale, dar a insistat că această chestiune trebuie discutată „la nivelul liderilor” Ucrainei și Federației Ruse. „Chestiunea privind Donbasul nu se referă doar la Donbas. În opinia mea, aceasta este o chestiune legată de acest război”, a declarat el.

Potrivit unei surse citate de The Kyiv Independent, după ce emisarii americani îi vor prezenta lui Trump un raport privind negocierile de la Moscova și Kiev, președintele SUA este de așteptat să discute mai întâi cu Putin, iar apoi cu Zelenski. Potrivit unui oficial american, aceste convorbiri telefonice sunt preconizate pentru data de 7 septembrie.

Editor : A.R.