Trump și consilierii săi analizează variante pentru cumpărarea Groenlandei. Casa Albă: „Utilizarea armatei este întotdeauna o opțiune”

Președintele american Donald Trump și echipa sa analizează variantele pentru cumpărarea Groenlandei, iar utilizarea armatei americane în promovarea acestui obiect este „întotdeauna o opțiune” a transmis marți Casa Albă pentru Reuters.

„Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat Casa Albă într-un comunicat ca răspuns la întrebările adresate de Reuters.

Declarația vine în contextul în care prim-ministrul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat că, dacă liderul de la Casa Albă ar ataca Groenlanda, acest lucru ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice.

„Cred că ar trebui să-l luăm în serios pe președintele american atunci când spune că dorește Groenlanda”, a declarat Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune danez TV2.

„Dar voi preciza, de asemenea, că, dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Trump a lansat pentru prima dată ideea cumpărării Groenlandei în 2019, în timpul primului său mandat de președinte. De la revenirea la Casa Albă, și-a intensificat retorica.

Mai mult, în luna decembrie a anului 2025, liderul american l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, subliniind astfel hotărârea sa de a prelua controlul asupra vastei insule arctice de la Danemarca.

Editor : A.M.G.