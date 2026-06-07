Directivele contradictorii ale președintelui american Donald Trump privind efectivele militare americane din Europa au perturbat planificarea militară, au creat confuzie în rândul aliaților NATO și au generat costuri neprevăzute de milioane de dolari. Anularea rotațiilor, schimbările bruște de poziție și orientările neclare din partea Pentagonului au pus presiune pe bugete, au afectat pregătirea trupelor și au destabilizat familiile militarilor. Oficialii avertizează că retragerile mai ample - în special din Germania - ar putea costa miliarde de dolari și dura ani de zile, arată, într-o analiză, Kyiv Post.

Armata americană așteaptă clarificări din partea Pentagonului în urma declarațiilor contradictorii ale președintelui american Donald Trump cu privire la efectivele militare din Europa, care au dat peste cap viața personalului militar și ar putea costa contribuabilii milioane de dolari, au declarat doi oficiali ai Ministerului Apărării pentru Associated Press.

Aliații NATO au fost uimiți în luna mai când Trump a declarat că va trimite 5.000 de soldați americani în Polonia la doar câteva săptămâni după ce a ordonat retragerea aceluiași număr de soldați din Europa, în urma unei dispute cu cancelarul german Friedrich Merz privind războiul cu Iranul.

Administrația Trump afirmă că reducerile de trupe din Europa au fost planificate de mult timp și coordonate cu aliații.

Președintele SUA a anunțat pe rețelele sociale, în urmă cu două săptămâni, că trimite trupe în Polonia - în aceeași zi în care Pentagonul ordonase oficial anularea unei rotații de soldați care se îndreptau spre această țară, a declarat unul dintre oficialii din domeniul apărării.

Donald Trump Foto: Getty Images

Echipamentul unității era deja pe drum. Transferul acestuia a costat armata 32 de milioane de dolari, a declarat Comandamentul Transporturilor SUA, agenția militară responsabilă în mare măsură de deplasarea trupelor și a echipamentului pe tot globul.

Schimbările bruște obligă armata să „elaboreze retroactiv” o politică în conformitate cu ultima declarație a președintelui, a spus oficialul.

Incertitudinea nu numai că îngrijorează aliații europeni, preocupați de mesajul transmis Rusiei, dar riscă să afecteze și moralul trupelor americane - unora dintre acestea li s-au anulat rotațiile cu puțin timp înainte de plecare - și survine într-un moment în care bugetul Armatei SUA este deja la limită.

Schimbări privind desfășurarea trupelor în Polonia

Desfășurarea prin rotație în Polonia a 4.000 de soldați din cadrul Echipei de luptă a Brigăzii 2 Blindate a Armatei SUA, Divizia 1 Cavalerie, cu baza la Fort Hood, Texas, a fost anulată printr-o notă trimisă armatei la începutul lunii mai. Aliații europeni au aflat acest lucru la jumătatea lunii.

Unora dintre acești soldați li s-a spus cu puțin timp înainte de plecare să nu se urce în avionul spre Polonia, în timp ce cei care fuseseră trimiși în avans - inițial aproximativ 1.000 de soldați - încă așteaptă confirmarea că vor fi trimiși înapoi, a declarat un oficial militar american.

Armata așteaptă, de asemenea, detalii de la Pentagon cu privire la modul în care să îndeplinească ordinul lui Trump de a trimite 5.000 de soldați în Polonia, a spus oficialul respectiv.

Ipoteza de lucru este că aceștia vor proveni din unități aflate deja în Europa, mai degrabă decât dintr-o desfășurare suplimentară din SUA, a spus oficialul.

Comandamentul Transporturilor al SUA a închiriat o navă pentru a transporta echipamentul echipei din Texas în Polonia și pentru a transporta echipamentul unei unități care pleacă înapoi în SUA.

La fel ca în Groenlanda, trupele americane au o bază aeriană și în Islanda, care se află într-o zonă critică pentru apărarea Statelor Unite, dar și a Europei. Foto: Profimedia Images

Partea echipei care sosește din cost a fost de 32 de milioane de dolari, incluzând închirierea navei și încărcarea și descărcarea echipamentului. Deoarece nava fusese închiriată pentru a transporta o unitate în Europa și a aduce alta înapoi, este greu de spus dacă s-ar fi economisit acea sumă dacă decizia de a opri desfășurarea ar fi fost luată înainte ca noua echipă să fi început deja deplasarea peste ocean.

Cu toate acestea, oficialul militar a afirmat că repatrierea neprogramată a personalului și a echipamentelor din Europa nu este, cel mai probabil, o cheltuială prevăzută în bugetul Pentagonului și ar reprezenta o cheltuială suplimentară.

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Costurile totale ale anulării rotației sunt greu de cuantificat din cauza multor factori, a spus Joe Costa, un fost oficial de rang înalt al Pentagonului care se concentrează acum pe provocările cu care se confruntă armata SUA în calitate de director al programului Forward Defense al Consiliului Atlantic:

Impactul mai mare este asupra pregătirii trupelor care au fost antrenate pentru o misiune și ar putea fi desfășurate într-o alta

Acestea provin cel mai probabil din returnarea echipamentelor și a trupelor trimise înaintea desfășurării și ar fi probabil la limita inferioară a costului total al rotației, a spus Costa.

Contractele armatei americane cu companii private pentru transportul trupelor și echipamentelor conțin clauze de anulare care adesea adaugă taxe suplimentare dacă o desfășurare este anulată, a spus John Deni, cercetător senior non-rezident la Atlantic Council, care a studiat astfel de costuri.

Întrebarea este: ce costuri suplimentare au rezultat din decizia de a-i trimite înapoi înainte de termen, din modificarea aranjamentelor și a planului?

Nu este clar dacă Pentagonul poate recupera aceste costuri sau pe cele legate de mutarea unității în Europa. Departamentul Apărării nu a răspuns la întrebările privind costurile modificării planurilor de desfășurare, iar Casa Albă a solicitat un comentariu din partea departamentului, arată Kyiv Post.

Oficialii Pentagonului au afirmat în repetate rânduri că intenționează să reducă efectivele militare pentru ca Europa să-și asume o parte mai mare din propria apărare și că decizia face parte dintr-un „proces cuprinzător, cu mai multe niveluri”.

Memorandumul de luna trecută a dus, de asemenea, la anularea desfășurării în Germania a unui batalion antrenat în lansarea de rachete și rachete de lungă distanță.

Retragerea trupelor staționate în Germania ar fi mai costisitoare

Când Trump a amenințat pentru prima dată că va retrage 5.000 de soldați din Europa, oficialii Pentagonului au sugerat inițial retragerea Regimentului 2 Cavalerie, care are baza permanentă în Germania, a spus oficialul din domeniul apărării. În schimb, oficialii au decis să anuleze rotația celeilalte unități către Polonia. Apoi, Trump a aruncat și acest plan în confuzie.

Soldații americani din Divizia 101 Aeropurtată se antrenează, mănâncă și dorm la doar șapte minute distanță de rachetele rusești depozitate în Crimeea. Foto: Profimedia Images

Retragerea trupelor staționate în Germania ar putea costa câteva miliarde de dolari, deoarece în SUA nu există spațiu și infrastructură dedicate pentru a le găzdui pe acestea și pe familiile lor, a spus Costa.

Cealaltă opțiune este, practic, desființarea unității. Mută echipamentul în diverse locuri. Mută personalul în diverse locuri. Acest lucru generează costuri semnificative legate de starea de pregătire, deoarece acum înghesui artificial elemente ale unităților în locuri unde nu neapărat le este locul

Retragerea sau suspendarea desfășurărilor poate afecta, de asemenea, moralul soldaților și al familiilor acestora, deoarece aceștia își fac planuri cu luni și ani în avans, a spus Deni. Incertitudinea poate fi perturbatoare. „Adesea, acesta este ultimul lucru pe care vrei să-l faci familiilor militarilor”, a adăugat el.

Încă nu este clar ce se va întâmpla cu trupele americane staționate în Europa, au spus cei doi oficiali. Opțiunile includ mutarea unităților militare repartizate în Germania în Polonia, dar acest lucru ar putea dura câțiva ani și ar costa mai mult, a spus oficialul militar.

Schimbările de trupe au loc pe fondul unui deficit bugetar al Armatei SUA

Măsurile vin în contextul în care Armata SUA se confruntă cu un deficit bugetar, fapt recunoscut recent în fața Congresului de către cel mai înalt ofițer al armatei, generalul Christopher LaNeve.

Estimările situează deficitul undeva între 2 și 6 miliarde de dolari, potrivit unui oficial al armatei, citat de Kyiv Post.

Unul dintre impacturi a fost reducerea cursurilor de instruire pentru soldați la nivel național, așa cum a raportat anterior ABC News. Într-o declarație, armata a afirmat că a transmis instrucțiuni comandamentelor sale pentru a „lua decizii ferme și bine fundamentate privind resursele, care să optimizeze și să acorde prioritate resurselor pentru nevoile cele mai critice, inclusiv pentru exercițiile majore de instruire și pregătire”.

Oficialul armatei a menționat, de asemenea, că armata a fost însărcinată cu misiuni precum desfășurarea Gărzii Naționale în Washington, o prezență consolidată de-a lungul frontierei dintre SUA și Mexic și participarea la războiul cu Iranul - toate acestea punând presiune asupra bugetului său.

Departamentul Securității Interne se așteaptă să ramburseze armatei costurile pentru rolul său în misiunea de la frontieră.

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Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, le-a spus parlamentarilor, la o audiere din 15 mai, că este „optimist” că se vor înregistra progrese în privința acestor plăți „în decurs de o săptămână sau două”. Însă, până în prezent, armata nu a fost rambursată. „Vrem acele plăți restante”, a spus Driscoll atunci.

Armata SUA din Europa reduce, de asemenea, sprijinul pentru instruirea care nu are legătură cu luptele și acordă prioritate fără compromisuri funcțiilor critice, a spus oficialul militar.

Editor : C.A.