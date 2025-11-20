Live TV

Trump și Vance nu merg la înmormântarea „celui mai puternic vicepreședinte din istoria SUA”. Dick Cheney i-a criticat pe cei doi

dick cheney sustine un discurs
Dick Cheney. Foto: Profimedia
Trump nu și-a exprimat condoleanțele după moartea lui Cheney 

Foşti preşedinţi şi politicieni din ambele tabere politice se vor reuni joi la Washington, DC, pentru înmormântarea fostului vicepreşedinte Dick Cheney, luându-şi rămas bun de la o figură-cheie a politicii republicane dinaintea mişcării MAGA.

Nici preşedintele Donald Trump, nici vicepreşedintele JD Vance nu au fost invitaţi la înmormântarea lui Cheney, potrivit unei surse CNN, care a confirmat o informaţie difuzată iniţial de site-ul Axios.

Cheney va primi onoruri militare complete. Peste 1.000 de invitaţi sunt aşteptaţi joi dimineaţă la slujba de înmormântare, la Catedrala Naţională din Washington, inclusiv toţi cei patru foşti vicepreşedinţi în viaţă şi doi foşti preşedinţi.

Foştii preşedinţi George W. Bush şi Joe Biden îşi vor prezenta omagiile, alături de foştii vicepreşedinţi Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore şi Dan Quayle.

Sunt aşteptaţi, de asemenea, să participe mai mulţi judecători ai Curţii Supreme, inclusiv preşedintele instanţei, John Roberts, şi judecătorii Brett Kavanaugh şi Elena Kagan.

Vor participa, de asemenea, un număr mare de membri ai Cabinetului din trecut şi din prezent, atât din administraţiile republicane, cât şi din cele democrate, precum şi lideri ai Congresului din ambele tabere politice.

Preşedinta emerită a Camerei Reprezentanţilor, democrata Nancy Pelosi, ar urma să participe alături de liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, şi de fostul lider Mitch McConnell.

Lista de invitaţi la înmormântare reflectă o perioadă în care Washingtonul nu era atât de polarizat şi politicienii de ambele părţi ale spectrului politic îşi prezentau omagiile atunci când un demnitar trecea în nefiinţă.

Înmormântarea lui Cheney va avea loc la ora locală 11:00 (18:00, ora României). Printre vorbitori se vor număra Bush, fiica lui Cheney, fosta reprezentantă Liz Cheney, şi unii dintre nepoţii săi.

Cheney, care a fost vicepreşedintele lui George W. Bush între 2001 şi 2009, a decedat la 3 noiembrie, la vârsta de 84 de ani.

Înainte de a fi ales vicepreşedinte, Cheney a ocupat funcţiile de secretar al apărării, şef de cabinet la Casa Albă şi congresman reprezentând statul Wyoming.

A fost considerat unul dintre cei mai puternici şi influenţi vicepreşedinţi din istorie, dar rolul său de arhitect al războiului din Irak l-a făcut să părăsească funcţia profund nepopular şi i-a consolidat o moştenire polarizantă.

Trump nu și-a exprimat condoleanțele după moartea lui Cheney 

Deşi funeraliile oficiale de la Washington includ de obicei invitaţii la Casa Albă, excluderea lui Trump nu ar trebui să fie o surpriză, notează CNN. Cheney a fost un conservator convins pe tot parcursul vieţii, care a susţinut campania lui Trump din 2016. Dar şi-a petrecut ultimii ani din viaţă criticându-l pe Trump, în special după ce fiica sa, Liz Cheney, pe atunci congresmen, a stârnit mânia preşedintelui pentru rolul său proeminent într-o comisie a Congresului care investiga insurecţia din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

În 2022, Cheney l-a descris pe Trump ca fiind un laş şi a spus că nimeni nu reprezintă o „ameninţare mai mare pentru republică”.

Trump nu şi-a exprimat public condoleanţele şi nu a comentat moartea lui Cheney.

Casa Albă a avut o reacţie discretă după moartea lui Cheney, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt spunând reporterilor că Trump a aflat de moartea fostului vicepreşedinte şi menţionând că steagurile au fost coborâte în bernă.

Printre purtătorii onorifici ai sicriului lui Cheney la înmormântare se vor număra membri ai Secret Service, foştii săi şefi de cabinet, David Addington şi Scooter Libby, şi fotograful David Hume Kennerly.

Pe una dintre ultimele pagini ale broşurii slujbei funerare se află un citat din scriitorul şi naturalistul John Muir, care spune: „Munţii mă cheamă şi trebuie să plec”, a remarcat CNN.

