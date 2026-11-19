Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit la Shenzhen, într-un moment important pentru relațiile dintre Statele Unite și China. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor comerciale, al rivalității tehnologice și al divergențelor privind securitatea economică. Reuniunea a început cu aproximativ 45 de minute întârziere, după ce liderul american avusese o întrevedere scurtă cu Vladimir Putin. Deși cele două puteri au convenit să prelungească armistițiul comercial, respectarea angajamentelor asumate și viitorul restricțiilor comerciale rămân subiecte sensibile, anunță BBC.

Xi este dispus să colaboreze cu Trump pentru a „menține relațiile pe calea cea bună” ACTUALIZARE 08.40 Agenția de știri Reuters relatează că liderul chinez i-a spus lui Trump că este „dispus” să colaboreze cu președintele SUA pentru a „continua să mențină relațiile dintre China și SUA pe calea cea bună”. „Sunt foarte ferm în convingerea mea de a colabora cu dumneavoastră”, i-a spus Xi lui Trump. Relațiile dintre cele două țări sunt „în general stabile” și „în îmbunătățire”, a afirmat el. Xi i-a mai transmis lui Trump că cei doi lideri au conferit relațiilor dintre Beijing și Washington „un nou conținut, bazat pe respect, echitate și reciprocitate”. „Am stabilit o nouă definiție a unei relații constructive între China și SUA, caracterizată de stabilitate strategică”, a declarat Xi, potrivit Reuters.

Trump: „Președintele Xi și cu mine am construit o relație personală excepțională” ACTUALIZARE 08.36 Președintele Donald Trump a lăudat legăturile personale puternice pe care le are cu liderul chinez Xi Jinping, în momentul în care cei doi s-au întâlnit înaintea reuniunii comune pe care o vor avea mai târziu cu Vladimir Putin din Rusia. „Președintele Xi și cu mine am construit o relație personală excepțională. Unii oameni nu sunt mulțumiți când aud asta, dar eu sunt foarte fericit”, a spus Trump, așezat la o masă lungă, față în față cu Xi. „Această relație a servit foarte bine popoarelor ambelor noastre națiuni, iar noi continuăm să consolidăm această prietenie, care a devenit din ce în ce mai strânsă, ceea ce este cu adevărat uimitor”, a adăugat Trump. Trump a afirmat că îi va cere lui Xi, în cadrul întâlnirii lor, să „facă mai mult pentru fermierii noștri” - o referire la cererile sale de lungă durată ca China să achiziționeze mai multe produse agricole americane, precum soia. „China are un apetit insațiabil”, a spus Trump. El a menționat reducerile tarifelor impuse la începutul mandatului său ca dovadă a progresului înregistrat în relațiile comerciale dintre SUA și China. De asemenea, a afirmat că există un interes comun în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în contextul în care conflictul cu Iranul rămâne nerezolvat. În timp ce cei doi se pregătesc să se alăture lui Putin pentru întâlnirea istorică în format tripartit, Trump și-a exprimat optimismul că se va ajunge la un rezultat concret. „Mulți oameni nu erau siguri dacă va rezulta ceva din asta. Cred că ceva… va rezulta. Adică, sunt foarte, foarte convins. Cred că va rezulta ceva”, a spus el. După ce și-a încheiat declarația, Trump a ignorat o întrebare strigată cu privire la Jensen Huang și Nvidia, un subiect care a umbrit călătoria sa în Asia din această săptămână.

Știrea inițială

Pe agenda discuțiilor dintre Trump și Xi se află relațiile comerciale, tarifele vamale, accesul la tehnologiile avansate și aprovizionarea cu metale rare, esențiale pentru industria electronică și cea de apărare. Întâlnirea are loc într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încearcă să mențină armistițiul comercial, în ciuda divergențelor care continuă să afecteze relația bilaterală.

O rivalitate economică amplificată de războiul tarifelor

Relațiile dintre Statele Unite și China sunt marcate de ani de confruntări comerciale și tehnologice. Rivalitatea s-a intensificat în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, când administrația americană a impus tarife suplimentare asupra importurilor chinezești, acuzând Beijingul de practici comerciale neloiale și de dezechilibre economice.

China a răspuns prin măsuri tarifare și restricții comerciale. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, tensiunile au escaladat din nou, iar în aprilie 2025 tarifele americane asupra unor produse chinezești au ajuns la 145%, în timp ce Beijingul a impus taxe de până la 125% pentru anumite importuri din SUA.

Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit pentru o discuție bilaterală, la Shenzen. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Cele două părți au convenit ulterior să reducă o parte dintre aceste taxe și să suspende temporar noi măsuri de retorsiune. În octombrie 2025, Trump și Xi s-au întâlnit în Coreea de Sud, la Busan, unde au convenit să prelungească armistițiul comercial și să mențină deschise canalele de negociere.

Un alt subiect sensibil îl reprezintă restricțiile impuse de China asupra exporturilor de metale rare. Aceste materiale sunt indispensabile pentru fabricarea semiconductorilor, bateriilor, echipamentelor electronice și a unor sisteme militare. Beijingul deține o poziție dominantă în lanțurile globale de aprovizionare, iar controalele la export îi oferă un instrument important de negociere în relația cu Washingtonul.

Washingtonul cere respectarea angajamentelor asumate de Beijing

Deși armistițiul comercial a contribuit la reducerea tensiunilor, administrația americană susține că China nu și-a îndeplinit integral angajamentele asumate în negocierile anterioare.

În octombrie 2025, Beijingul s-a angajat să cumpere cel puțin 25 de milioane de tone metrice de soia americană în acest an și să relaxeze restricțiile asupra exporturilor de metale rare și alte materii prime strategice.

Problema respectării acestor promisiuni a revenit în discuție în această lună. Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a subliniat, într-o convorbire cu omologul său chinez, importanța îndeplinirii angajamentelor privind achizițiile agricole și aprovizionarea cu metale rare, potrivit comunicatului guvernului american.

Armistițiul comercial, care urma să expire pe 10 noiembrie, a fost prelungit până la 10 ianuarie 2027. În acest interval, cele două administrații încearcă să negocieze un acord mai amplu, fără să renunțe însă la instrumentele de presiune economică pe care le au la dispoziție.

Nvidia și accesul Chinei la tehnologia americană

Rivalitatea dintre Washington și Beijing nu se limitează la comerțul cu produse agricole sau industriale. Tehnologia avansată, în special semiconductorii și inteligența artificială, reprezintă un alt punct major de divergență.

Statele Unite au impus restricții asupra exporturilor de cipuri performante și de echipamente necesare fabricării semiconductorilor, invocând riscurile pentru securitatea națională și posibilitatea utilizării acestor tehnologii în scopuri militare.

Deciziile administrației Trump privind autorizarea unor exporturi de cipuri Nvidia către China au provocat controverse la Washington. O parte dintre parlamentarii americani consideră că accesul Beijingului la tehnologia avansată nu ar trebui folosit drept instrument de negociere comercială.

În acest context, discuțiile dintre Trump și Xi ar putea aborda și limitele cooperării tehnologice, într-un moment în care ambele țări încearcă să-și consolideze poziția în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Victoria democraților în alegerile americane complică negocierile

Un alt element care poate influența negocierile este rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite. Democrații au câștigat majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, urmând să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului în ianuarie 2027.

Schimbarea raportului de forțe îi poate limita lui Trump libertatea de acțiune în politica economică și comercială. Democrații au criticat în repetate rânduri tarifele vamale și au cerut controale mai stricte asupra exporturilor de tehnologie către China.

În același timp, rezultatul alegerilor ar putea influența poziția Washingtonului în negocierile cu Beijingul, inclusiv în privința accesului la semiconductorii avansați și a investițiilor în sectoarele strategice.

Excedentul comercial al Chinei depășește un trilion de dolari

În timp ce negociază cu Washingtonul, China continuă să înregistreze performanțe importante la export. Excedentul său comercial a depășit pragul de un trilion de dolari în primele zece luni ale anului 2026, ajungând la aproximativ 1.040 de miliarde de dolari.

Creșterea exporturilor este susținută inclusiv de cererea internațională pentru echipamente destinate infrastructurii de inteligență artificială, semiconductori și produse de înaltă tehnologie.

Potrivit datelor citate de Reuters, exporturile chinezești au crescut cu 35,2% în octombrie față de aceeași lună a anului trecut. Performanța consolidează poziția Beijingului în comerțul mondial, dar amplifică și preocupările partenerilor săi economici privind dezechilibrele comerciale și concurența industrială.

O nouă întâlnire Trump-Xi, posibilă înainte de sfârșitul anului

Întrevederea de la Shenzhen nu este singura ocazie în care cei doi lideri ar putea discuta în perioada următoare. Trump și Xi au în vedere o nouă întâlnire în decembrie, în marja summitului G20 de la Miami.

Până atunci, negocierile vor trebui să clarifice dacă armistițiul comercial poate fi transformat într-un acord mai amplu sau dacă divergențele privind tarifele, tehnologia și materiile prime strategice vor genera o nouă rundă de confruntări economice.

În paralel, întâlnirea trilaterală dintre Trump, Xi și Putin aduce în discuție și alte dosare internaționale, inclusiv războiul din Ucraina, conflictul din Iran și controlul armamentului nuclear.

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Editor : C.A.