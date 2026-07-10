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Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va reuși să-l asasineze: „Să-i bombardeze la o intensitate nemaivăzută”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, pentru publicația New York Post, că a „lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul ar reuși să-și ducă la îndeplinire planurile de asasinare a sa, iar consecințele vor fi îngrozitoare.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm”, a spus el. Ideea este că am lăsat instrucțiuni — dacă se întâmplă ceva, să-i bombardeze pur și simplu la o intensitate pe care nu au mai văzut-o niciodată”, a declarat liderul de la Casa Albă pentru publicația citată.

Întrebat despre rapoartele recente conform cărora Israelul a semnalat săptămâna aceasta informații privind un complot de asasinare a președintelui SUA, Trump a indicat că nu există un plan nou din partea Iranului — dar a spus că Teheranul îi dorește moartea de ani de zile.

„Sper că o să vă fie dor de mine”, a adăugat el.

Iranul a urmărit în mod deschis asasinarea președintelui încă din 2020, când Trump a ordonat atacul în urma căruia a fost ucis ofițerul militar iranian Qasem Soleimani.

De asemenea, se pare că au mai existat tentative de asasinat împotriva lui Trump, care au fost dejucate, de când un glonț tras de un atacator i-a zgâriat ușor urechea în timpul unui miting politic din Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie 2024.

Tensiunile dintre SUA și Iran s-au intensificat considerabil în această săptămână. În timpul funeraliilor liderului suprem Ali Khamenei, manifestanții iranieni au desfășurat pancarte uriașe prin care cereau uciderea lui Trump.

Președintele american a anulat armistițiul dintre Wahington și Teheran, precum și memorandumul de înțelegere aflat în fază incipientă, după ce Iranul a tras asupra a trei nave în Strâmtoarea Ormuz luni și marți.

Ca răspuns, președintele a revocat derogarea acordată de SUA privind sancțiunile împotriva petrolului iranian și a lansat aproape 200 de atacuri aeriene pe teritoriul Iranului marți și miercuri.

Editor : Ș.R.

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