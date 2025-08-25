Live TV

Trump spune că a vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi liderii europeni: „Cred că vom pune capăt războiului”

donald trump face declaratii la casa alba
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

„Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina şi a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul, notează AFP, citată de Agerpres.

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în calea încheierii războiului Rusiei în Ucraina.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că, în timpul întâlnirii sale de la 15 august cu Vladimir Putin din Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al ţărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, şi am vorbit şi despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul”, le-a declarat Trump reporterilor adunaţi în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: „Pentru că nu-l place”.

