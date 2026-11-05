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Trump spune că Hegseth „face o treabă bună”, în contextul informațiilor privind viitorul nesigur al acestuia în fruntea Pentagonului

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Donald Trump (s), alături de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ameninţare de demitere

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut miercuri pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, la o zi după ce democraţii au câştigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului, care au reflectat nemulţumirea alegătorilor faţă de războiul din Iran, scrie Reuters.

Întrebat dacă ia în considerare înlocuirea lui Hegseth, pe care l-a descris drept un susţinător al războiului, Trump le-a spus reporterilor: „Nu, cred că face o treabă foarte bună.”

Răspunsul a contrastat cu reacţia fostului preşedinte George Bush, care l-a demis pe secretarul apărării Donald Rumsfeld în dimineaţa de după alegerile de la jumătatea mandatului din 2006, când nemulţumirea alegătorilor faţă de războiul din Irak i-a ajutat pe democraţi să câştige controlul asupra Congresului.

Totuşi, surse au afirmat că Trump l-ar putea înlocui totuşi pe Hegseth, pe măsură ce republicanii îşi evaluează pierderile.

Un consilier al lui Trump a spus că Hegseth „ar putea fi pe lista celor care vor fi daţi afară” din cauza războiului. „Cineva va fi învinuit pentru asta şi ştii că nu va fi el (Trump)”, a spus consilierul.

Trump l-a descris pe Hegseth ca fiind un susţinător cheie al conflictului nepopular, afirmând pe 23 martie: „Pete, cred că ai fost primul care şi-a exprimat opinia şi ai spus: «Să o facem, pentru că nu-i putem lăsa să aibă o armă nucleară»”, notează News.ro.

Miercuri, vicepreşedintele JD Vance a pus public sub semnul întrebării dacă războiul cu Iranul a meritat efortul şi a afirmat că acesta i-a costat pe republicani controlul asupra Congresului.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a îndrumat agenţia Reuters către declaraţiile publice ale lui Trump referitoare la Hegseth.

Departamentul Apărării a declarat că Hegseth este „100 la sută dedicat” conducerii Pentagonului până la sfârşitul mandatului lui Trump, care se încheie pe 20 ianuarie 2029.

Ameninţare de demitere

Hegseth a fost o figură controversată în politica americană şi şi-a făcut duşmani chiar şi în cadrul propriului său partid, Partidul Republican. Un legislator republican, reprezentantul SUA Thomas Massie, a depus chiar o cerere de impeachment (demitere, n.r) împotriva sa la începutul acestui an, acuzându-l de abuz în serviciu prin declanşarea ostilităţilor împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Senatorul republican Thom Tillis a declarat marţi seara pentru CBS News că Hegseth va avea de dat socoteală, iar relaţia sa tensionată cu legislatorii submina eforturile administraţiei Trump de a promova în Congres un pachet de cheltuieli pentru apărare în valoare de 1,5 trilioane de dolari.

„Cred că, după alegeri, trebuie să stabilim dacă este sau nu persoana cea mai potrivită pentru a prezenta aceste necesităţi în faţa Congresului, dacă doreşte ca ceva să se întâmple înainte de sfârşitul acestei sesiuni a Congresului, care va avea loc peste doar 60 de zile”, a spus Tillis pe măsură ce se anunţau rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului.

Democraţii au promis să-l investigheze pe Hegseth şi modul în care a condus Pentagonul, iar colaboratorii săi spun că aceasta ar putea include totul, de la modul în care a gestionat războiul cu Iranul până la epurările unor ofiţeri militari de rang înalt, inclusiv preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major.

De asemenea, el ar putea fi supus unei anchete cu privire la politica sa faţă de Ucraina şi la atacurile militare ale SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în apele Americii Latine, pe care unii democraţi le consideră potenţiale crime de război.

Uneori, conflictul dintre Hegseth şi membrii Congresului a căpătat o tentă personală. Anul trecut, Hegseth a încercat să-l pună sub acuzare pe senatorul democrat american Mark Kelly, după ce acesta şi alţi cinci democraţi din Congres, cu experienţă în armată şi serviciile de informaţii, au îndemnat trupele americane să refuze ordinele ilegale.

Hegseth i-a acuzat de răzvrătire.

Reprezentantul Adam Smith, democratul care se preconizează că va conduce Comisia pentru Serviciile Armate a Camerei Reprezentanţilor anul viitor, a promis o supraveghere riguroasă asupra tuturor aspectelor, de la războiul cu Iranul până la ceea ce el a numit „eroziunea fundamentului apolitic al forţelor armate”.

O sursă familiarizată cu problema a declarat că resentimentele de la Capitol Hill faţă de Hegseth au fost discutate la Casa Albă în cadrul discuţiilor privind potenţialii înlocuitori ai acestuia, afirmându-se că ar fi necesar ca această funcţie să fie ocupată de cineva care să se poată distanţa de evenimentele aflate sub lupa democraţilor.

Purtătorul de cuvânt şef al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Hegseth va continua să promoveze agenda lui Trump şi că Pentagonul „a respectat legea”.

„Secretarul Hegseth nu va da înapoi şi nu se va lăsa descurajat de politicienii care încearcă să câştige puncte partizane sau să lanseze anchete false în cazuri în care nu există nicio încălcare a legii”, a spus Parnell.

O posibilitate despre care se vorbeşte de mult timp în cazul lui Hegseth ar fi ocuparea locului din Senat care va fi eliberat de senatoarea Marsha Blackburn, care a fost aleasă marţi pentru a deveni următorul guvernator al statului Tennessee începând din ianuarie.

Ei îi mai rămân patru ani din mandat, iar Hegseth, un rezident al statului Tennessee care a votat acolo marţi, ar putea fi numit în această funcţie, fără a fi nevoie să candideze la alegeri.

Întrebat dacă ar dori ca Hegseth să ocupe locul lui Blackburn, Trump a spus: „Păi, cred, cred că face o treabă foarte bună şi, de fapt, cred că ar fi foarte popular dacă ar face asta. Dar nu am auzit deloc despre asta”.

Trump l-a lăudat în mod regulat pe Hegseth în public şi i-a acordat fostului soldat din Garda Naţională a Armatei o marjă de manevră semnificativă în eforturile sale de a reorganiza Pentagonul.

Însă luna trecută, Trump s-a distanţat public de Hegseth, blocându-i planurile de a transmite în direct execuţia prin pluton de execuţie a lui Nidal Hasan, autorul atacului de la Fort Hood.

Mulţi colegi republicani, alături de lideri religioşi şi observatori internaţionali, şi-au exprimat obiecţiile faţă de acest plan. Oficialii din domeniul apărării şi-au exprimat în privat uşurarea că transmisia în direct nu a avut loc.

Editor : B.E.

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