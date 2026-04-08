Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, după armistițiul cu Teheranul: „Discutăm și vom discuta despre reducerea tarifelor”

După armistițiul de două săptămâni încheiat cu Iranul, președintele american Donald Trump a transmis că Washingtonul va colabora cu Teheranul, „despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă!”. Mai mult, liderul de la Casa Albă susține că Iranul nu va mai mai îmbogăți uraniu.

„Statele Unite vor colabora strâns cu Iranul, despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun proces de îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și vor îndepărta tot «praful» nuclearul îngropat la adâncime (de către bombardierele B-2).. Acesta se află, și s-a aflat, sub o supraveghere satelitară extrem de riguroasă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm și vom discuta cu Iranul despre reducerea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a anunțat liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Amintim că cel de-al 47-lea președinte al SUA a anunțat, marţi seara, că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni.

Mai mult, el a afirmat că armistițiul cu Iranul reprezintă o „victorie totală și completă” și a declarat că problema uraniului va fi „rezolvată perfect”, într-un interviu telefonic acordat Agenției France-Presse la scurt timp după anunțarea armistițiului.

De cealaltă parte, Teheranul își proclamă victoria.

„Inamicul, în războiul său nedrept, ilegal și criminal împotriva națiunii iraniene, a suferit o înfrângere incontestabilă, istorică și zdrobitoare”, a declarat Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului într-un comunicat, conform agenției de presă de stat Tasnim.

