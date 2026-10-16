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Katie Zacharia a fost demisă din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, după o discuție cu Trump. Cinci zile, colecție de gafe

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Katie Zacharia
Foto: Profimedia
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Din articol
Un debut plin de gafe

Katie Zacharia a fost demisă din funcţia de purtător de cuvânt al Casei Albe după doar cinci zile de la preluarea postului, au declarat un înalt oficial al administraţiei, un alt oficial şi o sursă familiarizată cu decizia, relatează NBC News şi CNN. Preşedintele american Donald Trump declarase vineri că noua sa purtătoare de cuvânt, Katie Zacharia, ar trebui să „reconsidere” menţinerea sa în acest post după un început mai mult decât dificil, marcat de întrebări despre parcursul său profesional şi apariţii foarte ezitante în public, transmite AFP.

„I-am spus: „Katie, acest post este pentru tine?””, a declarat el jurnaliştilor de la Casa Albă.

„I-am spus: „Sincer, dacă aş fi în locul tău, aş reconsidera (situaţia)””, a adăugat preşedintele SUA.

Katie Zacharia „se retrage treptat” din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, a confirmat Casa Albă pentru BBC.

Nu s-a precizat însă un termen limită pentru părăsirea funcției de către aceasta.

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Un debut plin de gafe

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a avut un debut foarte dificil după prima sa conferință de presă, din 13 octombrie 2026. Cele mai comentate episoade din primele cinci zile au fost:

  • Cea mai evidentă gafă verbală a venit când vorbea despre familie și despre soțul ei. A spus „my president”, apoi s-a corectat imediat cu „my husband”. Momentul a provocat râsete în sală și a devenit rapid viral.
  • Prima conferință a durat doar aproximativ 14 minute, dintre care circa opt minute au fost declarații pregătite. A acceptat întrebări de la doar trei instituții media. Ulterior a explicat că briefingul fusese intenționat scurt și că avusese foarte puțin timp pentru pregătire.
  • La o întrebare de politică externă privind schimbul de informații al SUA cu Ucraina, nu a putut oferi un răspuns și a spus că va reveni ulterior cu informația. Pentru un purtător de cuvânt al Casei Albe, incapacitatea de a răspunde la una dintre puținele întrebări de substanță ale briefingului a atras critici.
  • A citit foarte mult din notițe și s-a poticnit în timpul discursului. Inclusiv Sean Hannity, de la Fox News, i-a cerut ulterior să explice „ce s-a întâmplat” la primul briefing. Zacharia a spus că primise materialele finale în dimineața conferinței și că avusese foarte puțin timp să se pregătească.
  • A făcut și o afirmație contestată despre presa americană. Încercând să demonstreze că nu chemase exclusiv publicații favorabile lui Trump, a spus că Daily Mail „nu este cunoscută drept o publicație conservatoare”. Afirmația a atras imediat atenția tocmai pentru că Daily Mail este în general asociată cu o orientare editorială conservatoare.
  • Cea mai serioasă controversă nu este însă o gafă de exprimare, ci cea privind statutul ei profesional. Zacharia s-a prezentat în trecut drept „lawyer”, iar Trump a descris-o drept „attorney”, însă ea a recunoscut că nu a trecut examenul de barou și nu este admisă într-un barou american. Două organizații au cerut Baroului din California să analizeze dacă folosirea titulaturii a încălcat legislația statului.
  • Explicațiile ei au complicat situația. Zacharia a susținut că se considera „lawyer” deoarece are un Juris Doctor de la Pepperdine și a lucrat în domeniul juridic în China. Specialiști consultați de Business Insider au precizat însă că ea nu putea fi avocat autorizat în China, întrucât cetățenii străini nu pot susține examenul chinez de admitere în profesie.

 

Editor : Sebastian Eduard

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