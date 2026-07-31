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Trump spune că nu s-a hotărât dacă va permite Ucrainei să construiască rachete Patriot: „Trebuie să fim atenţi cui acordăm licența”

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U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
Donald Trump Foto: Getty Images
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Preşedintele Donald Trump a declarat, joi, pentru Financial Times (FT), că nu s-a hotărât încă dacă va permite Ucrainei să producă rachete interceptoare sol-aer de tip Patriot, ceea ce pune sub semnul întrebării dacă Washingtonul va accepta în cele din urmă una dintre priorităţile principale ale Kievului, în ciuda declaraţiilor publice făcute pe această temă şi a discuţiilor care au avut loc marţi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Preşedintele SUA a afirmat joi, într-un interviu telefonic acordat ziarului FT, că „nu este sigur” dacă Washingtonul va acorda Ucrainei o licenţă pentru producerea rachetelor Patriot, adăugând că „analizează” această chestiune, potrivit News.ro.

„Este o armă cu adevărat extraordinară şi trebuie să fim puţin atenţi cui acordăm licenţa. De fapt, noi nu acordăm licenţe pentru echipamente”, a spus Trump.

Trump a mai declarat pentru FT că atenţia sa se concentrează pe încheierea războiului Rusiei în Ucraina, adăugând că cei doi emisari ai săi, Jared Kushner şi Steve Witkoff, vor vizita Ucraina pentru prima dată în zilele următoare.

„Pe scurt, vrem ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se încheie”, a spus el. „Nu caut rachete. Căutăm pacea”, a arătat el.

Declaraţiile lui Trump au venit la doar două zile după ce s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă. Zelenski a descris întâlnirea ca fiind „bună” şi a spus că au discutat despre „producţia de rachete interceptoare Patriot şi câteva alte idei”.

Preşedintele SUA declarase la începutul lunii iulie, la summitul NATO din Turcia, că Washingtonul va acorda Kievului o licenţă pentru producerea rachetelor Patriot.

Sistemul de apărare aeriană Patriot este vital pentru capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice ruseşti care vizează Kievul şi alte oraşe. A-l convinge pe Trump să ia în considerare acordarea permisiunii Kievului de a produce rachetele ar reprezenta o realizare semnificativă pentru Zelenski.

După întâlnirea de marţi de la Casa Albă, Zelenski a declarat că Trump „a acceptat” să acorde licenţele ucrainenilor. Zelenski a adăugat că s-a întâlnit recent cu producătorii sistemului Patriot: „Am avut o întâlnire cu reprezentanţii producătorilor... Sper că vom realiza o coproducţie. Acest lucru este foarte important”, a declarat liderul ucrainean.

Atât Lockheed Martin, cât şi RTX produc rachete de interceptare Patriot.

Apărarea împotriva rachetelor balistice ruse, deosebit de greu de interceptat, este prioritatea absolută pentru Kiev, în contextul în care Rusia îşi intensifică atacurile asupra Ucrainei. Doar sistemele americane Patriot sunt capabile să le doboare, dar Ucraina duce o lipsă acută de rachete interceptoare PAC-3, o penurie care s-a agravat de la războiul declanşat de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului, în februarie.

În interviul pentru FT, Trump a insistat, de asemenea, că, în ciuda dorinţei Iranului de a extinde războiul în Orientul Mijlociu prin atacarea unor ţinte din întreaga regiune în ultimele zile, va fi doar o chestiune de timp până când Teheranul se va preda. „Îi batem măr”, a spus el.

Trump şi-a exprimat, de asemenea, optimismul că SUA vor finaliza acordul nuclear civil istoric cu Arabia Saudită, care a fost dezvăluit săptămâna trecută. El declarase, după anunţarea iniţială a pactului, că acesta va depinde de normalizarea relaţiilor diplomatice dintre Riad şi Israel. Preşedintele a declarat pentru FT că a discutat cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman şi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre normalizarea relaţiilor şi că aceasta este „ceva ce le place foarte mult ambelor ţări. S-ar putea întâmpla”, a punctat preşedintele SUA. Trump s-a întâlnit marţi la Casa Albă şi cu Netanyahu.

Prinţul moştenitor a insistat însă anterior că o astfel de mişcare ar fi posibilă doar dacă Israelul ar lua măsuri ireversibile pentru a permite înfiinţarea unui stat palestinian, lucru pe care Israelul a refuzat să-l facă.

Trump l-a felicitat, de asemenea, pe Andy Burnham, noul prim-ministru al Regatului Unit, pentru că a dat de înţeles că va avea o abordare „pragmatică” în ceea ce priveşte explorarea petrolieră din Marea Nordului, în ciuda angajamentului său de a nu revoca promisiunea din programul electoral al Partidului Laburist, aflat la guvernare, de a pune capăt acordării de noi licenţe de foraj în regiune. „Singurul lucru care pare să fie clar şi răspicat este că el (Burnham) vrea să-şi îmbogăţească ţara şi ştie că poate face acest lucru prin exploatarea petrolului din Marea Nordului”, a declarat Trump despre prima sa convorbire telefonică cu Burnham de săptămâna trecută. „Cred că o va face. Dacă (predecesorul lui Burnham, Sir Keir) Starmer ar fi făcut-o, acum nu ar fi stat acasă să se uite la televizor”, a menţionat preşedintele american.

Editor : Ș.R.

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