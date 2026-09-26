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Trump spune că nu vrea „integrare” cu China în privinţa inteligenţei artificiale. „Când eşti lider, nu deschizi accesul reciproc”

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U.S. CHINA XI JINPING STATE VISIT ARRIVAL
Președintele chinez Xi Jinping sosește la Baza Comună Andrews pe 23 septembrie 2026, pentru o vizită de stat în Statele Unite, la invitația președintelui american Donald Trump. Xi și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați călduros de Trump și de soția sa, Melania Trump, la aeroport, într-o rară ceremonie de întâmpinare lângă avion. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că, în ciuda unei „discuţii importante” avute în această săptămână cu preşedintele chinez Xi Jinping pe tema inteligenţei artificiale (AI), SUA nu ar trebui să-şi unească eforturile cu China în acest domeniu, relatează Reuters.

„Am avut o discuţie importantă despre SI”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă, folosind termenul preferat de el, „superinteligenţă” (SI).

„Ceea ce vor ei să facă este să ne oprească progresul, pentru că suntem mult înaintea Chinei şi intenţionăm să ne păstrăm acest avans. Nu am petrecut foarte mult timp discutând despre asta”, a adăugat el.

Trump a insistat că nu vrea să „integreze” iniţiativele privind AI cu cele ale Chinei, invocând poziţia dominantă a SUA.

„Aş prefera să nu le integrăm, pentru că avem un avans considerabil”, a mai spus el, pentru a conchide că, atunci „când eşti lider, nu deschizi accesul reciproc”.

Editor : Sebastian Eduard

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