Preşedintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte ca cei doi să aibă o întâlnire crucială pentru a încerca să pună capăt războiului declanşat de Rusia împotriva vecinului său în 2022. Trump a declarat că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, la care vor contribui și Statele Unite. „Va fi mult ajutor în ceea ce privește securitatea. Va fi mult ajutor.(...) Trebuie să punem capăt războiului. Lumea s-a săturat”, a declarat președintele american, potrivit The Guardian.

Îmbrăcat într-o cămaşă şi un sacou negre, o schimbare faţă de ţinuta sa tradiţională, Zelenski a fost întâmpinat de Trump în aripa de vest a Casei Albe, în timp ce ceilalţi lideri europeni sosiţi anterior şi-au făcut intrarea prin Porticul de Sud.



La întâlnire au fost prezenţi şi vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

„Este o onoare să-l avem aici alături de noi pe Zelenski”, a declarat Trump, care şi-a exprimat convingerea că „se fac progrese” şi că este de părere că preşedintele rus Vladimir Putin vrea ca războiul din Ucraina să se încheie.

„Ei (n.r. Europa) sunt prima linie de apărare pentru că se află acolo, dar îi vom ajuta și noi. Vom interveni când va fi nevoie”, a spus președintele american. Trump nu a precizat dacă acest lucru va implica trupe americane.



Mai târziu, în cadrul conferinței de presă, Trump a declarat că SUA vor oferi „o protecție foarte bună” Ucrainei. Explicând că nu s-a luat nicio decizie cu privire la aderarea Ucrainei la NATO, el adaugă: „Le vom oferi o protecție foarte bună, o securitate foarte bună. Asta face parte din plan.”



„Vom lucra cu Ucraina, cu Rusia şi cu toată lumea pentru a ne asigura că pacea dăinuieşte”, a declarat Trump, care a reiterat că va organiza o reuniune în trei cu Zelenski şi cu Putin „dacă totul merge bine”.



Zelenski i-a mulţumit de mai multe ori lui Trump pentru „eforturile” sale de a pune capăt războiului din Ucraina şi a insistat că războiul trebuie să se oprească. El s-a declarat totodată pregătit pentru „un angajament trilateral”.

