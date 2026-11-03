Live TV

Trump spune că SUA vor înceta finanţarea de 4 miliarde de dolari pentru Israel la sfârşitul anului

Data actualizării: Data publicării:
benjamin netanyahu si donald trump profimedia
Benjamin Netanyahu și Donald Trump. Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Netanyahu a spus că speră ca Israelul să renunţe la sprijinul militar american în termen de un deceniu

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că a încheiat o înţelegere cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu conform căreia Statele Unite vor înceta, după finalul acestui an, finanţarea de 4 miliarde de dolari acordată Israelului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Vorbind la emisiunea „Fox and Friends” a canalului Fox News, Trump a spus că Israelul nu mai are nevoie de această finanţare şi că unii politicieni democraţi şi de stânga se folosesc de sprijinul financiar american către Israel pentru a-i critica pe republicani.

„Ei bine, în ce priveşte plata către Israel, Bibi Netanyahu şi cu mine am făcut o înţelegere prin care noi dăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an, şi am făcut o înţelegere cu luni în urmă conform căreia ne oprim”, a spus Trump.

„Am convenit deja că până la sfârşitul acestui an nu vom mai plăti Israelul. Vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie”, a adăugat preşedintele american.

Potrivit Reuters, biroul lui Netanyahu nu a comentat deocamdată în legătură cu declaraţiile lui Trump.

De asemenea, nu este clar la ce fonduri s-a referit exact Trump. Un memorandum de înţelegere prin care SUA acordă anual un ajutor militar de 3,8 miliarde de dolari Israelului va expira în 2028, iar în prezent au loc discuţii despre cum va evolua asistenţa Washingtonului după acea dată.

„Ei pot să cumpere orice vor. La fel şi Europa. Noi facem cele mai grozave arme din lume”, a adăugat Trump, marţi.

Netanyahu a spus că speră ca Israelul să renunţe la sprijinul militar american în termen de un deceniu

Într-un interviu acordat în luna mai canalului CBS, Netanyahu a spus că speră ca Israelul să renunţe la sprijinul militar american în termen de un deceniu. Într-o scrisoare trimisă în iunie unui congresman american, el a afirmat că a sosit timpul ca Israelul „să devină din beneficiar de ajutoare partener”.

În SUA, sprijinul public faţă de Israel s-a redus de la lansarea războiului din Gaza în 2023, în special în rândul democraţilor. Un sondaj realizat de Quinnipiac University în iunie a arătat că 48% din totalul alegătorilor şi 66% dintre votanţii democraţilor consideră că SUA acordă un sprijin prea mare Israelului. În 2017, aceste procente erau de 16%, respectiv 20%.

Sprijinul faţă de Israel în rândul votanţilor democraţilor a scăzut semnificativ, candidaţii critici faţă de Israel câştigă alegeri primare ale Partidului Democrat şi chiar şi congresmeni democraţi moderaţi sunt din ce în ce mai dispuşi să conteste sprijinul acordat de decenii de Statele Unite Israelului.

„Stânga se foloseşte de plata de 4 miliarde de dolari despre care toată lumea ştie, pentru că nu este niciun secret, ca de un semnal de injustiţie, şi nu putem permite să se întâmple asta”, a spus Trump.

„Le dăm 4 miliarde, într-adevăr, dar vor fi tăiate la sfârşitul anului. De ce? Pentru că nu au nevoie de ele”, a explicat preşedintele american.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
serghei lavrov
Prima reacție a Rusiei după afirmația jurnalistului Tucker Carlson că SUA vor ataca nuclear Iranul
Cleveland Ohio,Cleveland Heights,ambulance,emergency,visitors travel traveling tour tourist tourism landmark landmarks culture cultural,vacation group
„Gata pe azi”. Un șofer de ambulanță s-a rătăcit în drum spre spital, și-a abandonat pacientul și a luat un taxi spre casă
rachete iraniene
România și alte state europene pot deveni țințe ale rachetelor iraniene. Amenințări în presa din Teheran
A Moldovan Army Solider assaults an objective with his team and U.S. Marines with 1st Battalion, 6th Marine Regiment, 2d Marine Division, during Exercise Sea Breeze 21 in a nondisclosed location on July 2, 2021. Exercise Sea Breeze is an annual event that
Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Republica Moldova pregătește noi reguli de mobilizare
musk
Aproape 500 de milioane de dolari pentru republicani. Elon Musk devine cel mai mare donator individual din istoria alegerilor americane
Recomandările redacţiei
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc...
oameni vot sua profimedia-1148047439
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va...
ID336822_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general OCDE despre...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de viol, a fost eliberat din...
Ultimele știri
Motocicliștii vor putea circula pe benzile de autobuz și pe lângă mașinile oprite în trafic. Ce prevede noua lege
Zelenski: Peste 50 de persoane s-ar putea afla sub dărâmături, după atacul de la Komîşuvaha. Bilanțul a crescut la 33 de morţi
Răsturnare de situație pentru Wiz Khalifa. Rapperul ar putea scăpa de închisoare după o decizie a Curții de Apel București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Danny Armstrong, legătură specială cu fiica sa, care a fost prima dată pe stadion: „Acesta e visul meu în...
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...