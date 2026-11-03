Trump spune că SUA vor înceta finanţarea de 4 miliarde de dolari pentru Israel la sfârşitul anului

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că a încheiat o înţelegere cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu conform căreia Statele Unite vor înceta, după finalul acestui an, finanţarea de 4 miliarde de dolari acordată Israelului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Vorbind la emisiunea „Fox and Friends” a canalului Fox News, Trump a spus că Israelul nu mai are nevoie de această finanţare şi că unii politicieni democraţi şi de stânga se folosesc de sprijinul financiar american către Israel pentru a-i critica pe republicani.

„Ei bine, în ce priveşte plata către Israel, Bibi Netanyahu şi cu mine am făcut o înţelegere prin care noi dăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an, şi am făcut o înţelegere cu luni în urmă conform căreia ne oprim”, a spus Trump.

„Am convenit deja că până la sfârşitul acestui an nu vom mai plăti Israelul. Vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie”, a adăugat preşedintele american.

Potrivit Reuters, biroul lui Netanyahu nu a comentat deocamdată în legătură cu declaraţiile lui Trump.

De asemenea, nu este clar la ce fonduri s-a referit exact Trump. Un memorandum de înţelegere prin care SUA acordă anual un ajutor militar de 3,8 miliarde de dolari Israelului va expira în 2028, iar în prezent au loc discuţii despre cum va evolua asistenţa Washingtonului după acea dată.

„Ei pot să cumpere orice vor. La fel şi Europa. Noi facem cele mai grozave arme din lume”, a adăugat Trump, marţi.

Netanyahu a spus că speră ca Israelul să renunţe la sprijinul militar american în termen de un deceniu

Într-un interviu acordat în luna mai canalului CBS, Netanyahu a spus că speră ca Israelul să renunţe la sprijinul militar american în termen de un deceniu. Într-o scrisoare trimisă în iunie unui congresman american, el a afirmat că a sosit timpul ca Israelul „să devină din beneficiar de ajutoare partener”.

În SUA, sprijinul public faţă de Israel s-a redus de la lansarea războiului din Gaza în 2023, în special în rândul democraţilor. Un sondaj realizat de Quinnipiac University în iunie a arătat că 48% din totalul alegătorilor şi 66% dintre votanţii democraţilor consideră că SUA acordă un sprijin prea mare Israelului. În 2017, aceste procente erau de 16%, respectiv 20%.

Sprijinul faţă de Israel în rândul votanţilor democraţilor a scăzut semnificativ, candidaţii critici faţă de Israel câştigă alegeri primare ale Partidului Democrat şi chiar şi congresmeni democraţi moderaţi sunt din ce în ce mai dispuşi să conteste sprijinul acordat de decenii de Statele Unite Israelului.

„Stânga se foloseşte de plata de 4 miliarde de dolari despre care toată lumea ştie, pentru că nu este niciun secret, ca de un semnal de injustiţie, şi nu putem permite să se întâmple asta”, a spus Trump.

„Le dăm 4 miliarde, într-adevăr, dar vor fi tăiate la sfârşitul anului. De ce? Pentru că nu au nevoie de ele”, a explicat preşedintele american.

Editor : Liviu Cojan