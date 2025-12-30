Trump spune că SUA vor să vândă avioane de luptă F-35 Turciei. Israelul nu este de acord

Donald Trump a declarat luni că SUA intenţionează să vândă avioane de luptă F-35 Turciei, în pofida obiecţiilor formulate de Israel în timpul vizitei prim-ministrului său Benjamin Netanyahu în Florida, informează marţi AFP, preluat de Agerpres.

„Ne gândim la aceasta foarte serios”, a declarat preşedintele american ca răspuns la o întrebare cu privire la un potenţial acord cu Turcia asupra acestor avioane de luptă.

Washingtonul exclusese Turcia din programul său de dezvoltare a F-35 în 2019, înainte de a impune un an mai târziu sancţiuni la adresa Ankarei - chiar dacă aliată a sa în cadrul NATO -, din cauza achiziţionării de către aceasta a unui sistem rusesc de apărare antiaeriană S-400.

Însă Donald Trump întreţine relaţii strânse cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la sfârşitul lui septembrie la Casa Albă.

Ideea unui acord stârneşte iritarea Israelului, care consideră că F-35 ar fi în beneficiul Turciei în cazul unui potenţial război, în condiţiile în care relaţiile dintre cele două ţări sunt tensionate în legătură cu problema Siriei.

Întrebat cu privire la acest subiect, Donald Trump a estimat că Recep Tayyip Erdogan este „un foarte bun prieten”. „Nu vom avea probleme. Nimic (rău) nu se va întâmpla”, a dat asigurări Donald Trump.

F-35 produs de Lockheed Martin, cel mai sofisticat dintre avioanele de vânătoare americane, a fost dezvoltat de SUA în parteneriat cu alte ţări din NATO, în cadrul unui program denumit Joint Strike Fighter (JSF).

În timpul primului său mandat, preşedintele american acceptase să vândă astfel de avioane Emiratelor Arabe Unite, după ce acestea recunoscuseră Israelul.

El a dat de asemenea undă verde, în noiembrie, unui acord pentru vânzare de armament către Arabia Saudită, acord ce include livrări de avioane F-35.

