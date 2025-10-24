Live TV

Trump spune că un donator a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA

Foto: REUTERS/Al Drago

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ, relatează Reuters

Vorbind la un eveniment la Casa Albă, Trump l-a lăudat pe bogatul donator, numindu-l patriot şi „prieten de-al meu”, dar a refuzat să-i spună numele. 

„Ne-a sunat zilele trecute şi ne-a spus: «Aş dori să acopăr orice deficit pe care îl aveţi din cauza închiderii blocajului democrat, pentru că iubesc armata şi iubesc ţara»”, a afirmat Trump. 

Administraţia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a se asigura că militarii activi îşi primesc salariile, în ciuda impasului bugetar. 

Trump a semnat anterior un ordin executiv care cerea Pentagonului să redirecţioneze fondurile de cercetare neutilizate pentru a acoperi salariile. 

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a spus că schimbarea finanţării militare este o soluţie temporară şi a avertizat că trupele ar putea în curând să îşi piardă salariile dacă Congresul nu reuşeşte să adopte o rezoluţie bugetară. 

Guvernul federal al SUA este parţial închis de la 1 octombrie, deoarece membrii Congresului rămân blocaţi în ceea ce priveşte un nou buget, disputele privind subvenţiile pentru asistenţă medicală fiind în centrul impasului. 

