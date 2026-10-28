Trump spune că va accepta rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului dacă este „corect”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că va accepta rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului dacă scrutinul este „corect”, o nouă încercare de a pune la îndoială integritatea votului de marţi, care l-ar putea costa majoritatea în Congres.

Preşedintele SUA îşi intensifică atacurile şi insinuările fără dovezi despre presupuse fraude electorale masive, pe măsură ce Partidul Republican continuă să scadă în sondaje, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat de presă dacă va respecta rezultatul scrutinului, Donald Trump a răspuns: „Da, dacă este corect”.

De asemenea, el a afirmat cu prudenţă că ar putea colabora cu democraţii, care sunt bine poziţionaţi pentru a prelua controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi poate chiar şi asupra Senatului în cazul unei victorii majore.

„Vom găsi soluţii”, a adăugat el în apropiere de Washington, înainte de a pleca la un miting de campanie.

Miliardarul republican a subliniat, de asemenea, că are un drept de veto „puternic” asupra a ceea ce aprobă Congresul.

„Sper că nu va fi cazul, dar dacă va fi, mulţi preşedinţi au făcut-o deja”, a spus el.

„Veto-ul puternic” permite „negociere”, a declarat Donald Trump, înainte de a zbura spre Texas, stat considerat în mod normal un bastion al dreptei, deplasarea subliniind temerile republicanilor privind o înfrângere răsunătoare la urne.

Preşedintele va fi însoţit de secretarul de stat american Marco Rubio, o deplasare de campanie rară pentru cel menţionat ca posibil candidat pentru a-i succeda lui Donald Trump în 2028.

Fostul dezvoltator imobiliar nu a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile din 2020, pe care le-a pierdut în faţa democratului Joe Biden.

Luni, Trump a promis că va plăti un milion de dolari oricui deţine informaţii care să ducă la o condamnare pentru fraudă electorală. Vineri, el a declarat că i-a ordonat procurorului general să depună un recurs preventiv în cazul unei victorii a democraţilor în cursa pentru Senat în Alaska.

Donald Trump ridică astfel spectrul unei contestări post-electorale dacă partidul său pierde alegerile intermediare, aşa cum a făcut la sfârşitul anului 2020, culminând cu atacul asupra Capitoliului de către susţinătorii săi pe 6 ianuarie 2021.

Editor : B.P.