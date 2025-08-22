Trump spune că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina

Preşedintele SUA Donald Trump, care doreşte să-i reunească pe preşedinţii rus şi ucrainean la aceeaşi masă, a declarat joi într-un interviu telefonic că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina, relatează AFP.

„Aş spune că în următoarele două săptămâni vom şti într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat preşedintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.

Donald Trump a promis încă din campania sa prezidenţială de anul trecut că va restabili pacea în Ucraina, la mai bine de trei ani de la invazia rusă din februarie 2022, notează AFP, citată de Agerpres.

El s-a întâlnit vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin la o baza militară din Alaska, apoi luni, la Casa Albă, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoţit de mai mulţi lideri europeni.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de miercuri spre joi, folosind 574 de drone şi 40 de rachete, potrivit forţelor aeriene ucrainene, un număr record de la mijlocul lunii iulie.

Editor : Liviu Cojan