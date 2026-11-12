Trump spune că Vance ar trebui să-și concentreze „toată atenția” asupra corupției: „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că dorește ca vicepreședintele JD Vance să-și concentreze „toată atenția” asupra oricăror infracțiuni și acte de corupție din orașele americane conduse de democrați, afirmând că acest efort ar putea aduce economii mai mari decât un acord cu Iranul, relatează Reuters.

„Bugetul nostru ar putea fi echilibrat rapid prin combaterea acestei activități infracționale de amploare. CORUPȚIA este în sângele conducerii Partidului Democrat!”, a scris Trump pe rețelele sociale. „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul. Acele vremuri au trecut de mult. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, și avem strâmtoarea lor!”.

Vance, care își asumase rolul de a încerca să rezolve conflictul cu Iranul, s-a distanțat de războiul lui Trump, după înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani în fața democraților la alegerile de la jumătatea mandatului. El s-a întrebat dacă merită costul și a dat vina pe războiul cu Iranul pentru înfrângerile electorale ale republicanilor.

Vance, care este considerat unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale din 2028, a mai afirmat că o recomandare anterioară privind încheierea războiului a fost „un sfat înțelept”.

De la preluarea mandatului în ianuarie 2025, Trump a criticat în repetate rânduri orașele conduse de democrați pe tema politicilor de imigrație și a presupuselor cazuri de corupție.

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Editor : A.M.G.