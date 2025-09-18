Trump sugerează ridicarea licenței televiziunilor critice. Cum se închină baronii mass-media în fața lui pentru a-și proteja afacerile

Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unei discuții cu reporterii la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere din Marea Britanie, că marile rețele TV americane au fost 97% împotriva sa și a sugerat că ar trebui să li se ridice licențele de emisie celor care continuă să-i facă doar presă negativă. Declarația vine în contextul anulării fără avertisment a talk-showului găzduit de Jimmy Kimmel la ABC, sub pretextul sancționării unei critici aduse de comediant grupării MAGA în legătură cu scandalului din jurul asasinării lui Charlie Kirk.

Potrivit The Guardian, președintele american a afirmat că marile rețele americane erau „97% împotriva mea”. Donald Trump nu a oferit dovezi pentru a demonstra această cifră sau modul în care a ajuns la această concluzie. A spus pur și simplu că a citit statistica „undeva”.

„Repet, 97% negativ, și totuși am câștigat cu ușurință. Am câștigat în toate cele șapte state indecise”, a adăugat Trump. „Îmi fac doar publicitate negativă. Adică, ei primesc o licență. Cred că poate ar trebui să li se retragă licențele.”

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul dezbaterilor despre libertatea presei și a presiunilor tot mai mari asupra rețelelor media din partea administrației Trump. Suspendarea emisiunii TV a lui Jimmy Kimmel din cauza comentariilor lui Charlie Kirk este cel mai recent semn al presiunii exercitate de Casa Albă asupra mediului de afaceri, notează Mark Sweney într-o analiză pentru The Guardian despre cum cum baronii mass-media americane se înclină în fața președintelui pentru a proteja acorduri comerciale importante.

Suspendarea pe termen nedeterminat a emisiunii lui Jimmy Kimmel, difuzată de 22 de ani la o oră târzie, este cel mai recent semn al presiunii exercitate asupra mediilor de comunicare din SUA pentru a se alinia opiniilor de dreapta susținute de Donald Trump, sub amenințarea anulării contractelor comerciale.

Decizia ABC, deținută de Disney, a urmat acuzațiilor făcute în direct de Kimmel, potrivit cărora republicanii făceau tot posibilul pentru a câștiga puncte politice din uciderea lui Charlie Kirk. Aceasta a venit după ce unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din SUA, Nexstar, a declarat că va înlocui emisiunea lui Kimmel în viitorul apropiat.

Decizia rapidă a Nexstar de a anunța că va înlocui emisiunea lui Kimmel a venit în contextul în care încearcă să obțină aprobarea Comisiei Federale de Comunicații (FCC), condusă de o persoană numită de Trump, pentru a cumpăra un rival, Tegna, într-o tranzacție de 6,2 miliarde de dolari.

Un al doilea operator, Sinclair Broadcast Group, care deține mai multe posturi ABC decât orice alt conglomerat, a adoptat aceeași poziție ca Nexstar și a declarat, de asemenea, că va difuza un tribut adus lui Kirk în intervalul orar al lui Kimmel de vineri.

Sinclair îndeamnă, de asemenea, FCC să dereglementeze, lucru pe care l-a subliniat joi, afirmând că trebuie luate măsuri pentru a „aborda controlul exercitat asupra posturilor locale de către marile rețele naționale”.

Brendan Carr, președintele FCC și cunoscut pentru broșa de aur cu chipul președintelui pe care o poartă la rever, avertizase deja că vor fi aplicate amenzi sau vor fi retrase licențele de difuzare dacă emisiunea va rămâne în grila de programe.

Trump a postat pe rețelele de socializare că suspendarea este „o veste excelentă pentru America” și că ABC a dat dovadă de „curaj” prin anularea emisiunii lui Kimmel.

Suspendarea a marcat cea mai recentă retragere a Disney după ce conglomeratul media a încheiat în decembrie un acord în valoare de 16 milioane de dolari pentru a soluționa un proces de calomnie intentat de Trump pentru comentarii făcute de prezentatorul ABC News, George Stephanopoulos. The New York Times a relatat că decizia de a suspenda emisiunea Jimmy Kimmel Live! a fost luată de directorul executiv al Disney, Bob Iger, și de șefa departamentului de televiziune al companiei, Dana Walden.

Disney ar putea, de asemenea, să beneficieze de o atitudine favorabilă din partea administrației Trump, întrucât încearcă să obțină undă verde pentru ca rețeaua sa de sport ESPN să primească autorizația de a cumpăra NFL Network.

Acum două luni, CBS News a anulat emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” la câteva zile după ce prezentatorul a declarat că societatea-mamă, Paramount, a plătit o „mită grasă” pentru a soluționa un proces cu Trump în valoare de 16 milioane de dolari, în legătură cu afirmația președintelui american că postul de știri a editat în mod înșelător un interviu cu Kamalla Harris în cadrul emisiunii „60 de minute”.

Câteva zile mai târziu, FCC a aprobat controversata fuziune în valoare de 8,4 miliarde de dolari între Paramount, care deține active precum studioul de film omonim din Hollywood și canalul de cablu Nickelodeon, și Skydance Media.

„Este curtea regelui Trump”, a declarat Alice Enders, analist media. „Pârghia crucială este FCC, cu controlul său asupra tranzacțiilor și licențelor. Orice companie care dorește să încheie o tranzacție, să-și protejeze sau să-și extindă activitatea comercială, trebuie să se conformeze. Nu există alte criterii decât susținerea liniei oficiale.”

La începutul acestei luni, Paramount l-a numit pe Kenneth Weinstein, care are legături strânse cu Trump, în funcția de ombudsman pentru a elimina „plângerile de părtinire” la CBS News.

Skydance este deținută de David Ellison, fiul unui aliat apropiat al lui Trump, miliardarul din domeniul tehnologiei și al doilea cel mai bogat om din lume, Larry Ellison.

Controlul tot mai mare al lui Ellison asupra peisajului media din SUA se extinde la potențiala achiziție a operațiunii TikTok orientate către piața americană.

Trump a declarat săptămâna aceasta că un acord era pe punctul de a fi anunțat – el a prelungit în repetate rânduri termenul limită pentru aplicarea interdicției asupra TikTok în SUA, în conformitate cu o lege semnată de predecesorul său, Joe Biden – iar rapoartele indică faptul că cumpărătorul ar fi un consorțiu care ar include Oracle, compania lui Ellison.

Iar săptămâna trecută s-a aflat că noua companie Paramount Skydance, rezultată în urma fuziunii, intenționează să preia Warner Bros Discovery, compania media din spatele CNN.

Trump a atacat în repetate rânduri CNN, condusă de fostul director general al BBC, Mark Thompson, și MSNBC, deținută de Comcast, pentru reportajele lor critice, numindu-le „ilegale” și „corupte”.

După eliminarea emisiunii lui Kimmel, Trump a declarat într-o postare: „Rămân Jimmy și Seth, doi ratați, la Fake News NBC” – o amenințare la adresa emisiunilor prezentatorilor de noapte Jimmy Fallon și Seth Meyers.

„Trump consideră CNN ca fiind de stânga și acum se pare că, dacă îți faci treaba, îți pui compania în pericol, propriul salariu”, a spus un director media. „Dacă ai fi la CNN, ai fi îngrijorat de ceea ce s-ar putea promite pentru a obține un acord prin intermediul oamenilor lui Trump.”

Trump a exercitat cu succes presiuni și asupra marilor publicații tipărite și digitale.

Înainte de alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, Washington Post, deținut de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a rupt o tradiție de 30 de ani de susținere a unui candidat. Personalul a afirmat că poziția ar fi fost de a o susține pe candidata democrată Kamala Harris.

La începutul acestei săptămâni, Trump a intentat un proces de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, acuzându-l că este „portavocea” Partidului Democrat și că „răspândește conținut fals și defăimător” despre el.

Și Wall Street Journal, al lui Rupert Murdoch, este, de asemenea, obiectul unui proces intentat de Trump, în urma publicării unor acuzații că președintele ar fi compus un poem vulgar și ar fi făcut un desen ca parte a unei colecții compilate pentru a 50-a aniversare a lui Jeffrey Epstein.

Structura de proprietate și puterea New York Times, precum și influența uriașă a Fox News, deținută de Murdoch, în politica de dreapta, înseamnă că proprietarii lor nu vor fi intimidați.

Cu toate acestea, combinarea loialității politice cu succesul comercial de către Trump continuă să afecteze pluralitatea mass-media în SUA.

„Libertatea de exprimare nu mai înseamnă libertate de exprimare”, a spus Enders. „Afacerile au devenit politice.”

