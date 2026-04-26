Trump susține că are „discuții constructive” cu Putin și Zelenski: „Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva”

Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că are „discuții constructive” cu Vladimir Putin și  Volodimir Zelenski, în încercarea sa de a găsi o soluție la războiul din Ucraina, relatează Reuters.

„Lucrăm la situația Rusiei, a relațiilor dintre Rusia și Ucraina, și sperăm că vom rezolva situația”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News.

Liderul de la Casa Albă a declarat că nu dorește să dezvăluie când a vorbit ultima oară cu președintele rus Vladimir Putin.

„Discut cu el și discut și cu președintele Zelenski, și sunt discuții constructive”, a spus el, fără a preciza când au avut loc convorbirile cu fiecare dintre cei doi lideri.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. E o nebunie. Și ura este un lucru rău. Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a mai adăugat cel de-al 47-lea președinte american.

Donald Trump promisese să pună capăt războiului care a început cu o invazie rusă pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, dar, la mai bine de un an de la începutul celui de-al doilea mandat al său, conflictul continuă.

Cum construiește Rusia mașinăria de război a viitorului și de ce armata SUA a rămas în urmă: Cele patru decizii cruciale ale Moscovei

Arme nucleare și turiști străini la frontiera înghețată a Rusiei. Cum arată Teriberka, unicul sat de vacanță de pe coasta arctică rusă

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
2
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
3
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
alexandru rogobete face declaratii
4
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
5
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Te-ar putea interesa și:
DC: Press Shooting at 2026 White House Correspondents’ Dinner
Poliţia examinează documente lăsate în cameră de suspectul în atacul de la Washington. Trump evocă un „manifest anticreştin”
soldati-rusi-in uniforma
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar fi recurs la canibalism
APTOPIX Trump Correspondents
Hotelul Hilton din Washington, locul unde președintele Reagan a fost împușcat în 1981. Trump: „De aceea avem nevoie de o sala de bal”
nicusor dan
Nicușor Dan, după incidentul de securitate din SUA: Atacul reprezintă o agresiune împotriva democrației
Iahtul oligarhului rus. Foto X VesselFinder
Iahtul unui oligarh rus a traversat fără probleme Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
drona duminica
Noi fragmente de dronă, găsite în județul Tulcea. MApN confirmă că și...
Screenshot 2026-04-26 194126
Vânt puternic în toată țara: Un bărbat lovit de un acoperiș a...
2026 White House Correspondents Dinner Pool
Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Cum construiește Rusia mașinăria de război a viitorului și de ce...
