Trump susține că are „discuții constructive” cu Putin și Zelenski: „Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva”

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că are „discuții constructive” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în încercarea sa de a găsi o soluție la războiul din Ucraina, relatează Reuters.

„Lucrăm la situația Rusiei, a relațiilor dintre Rusia și Ucraina, și sperăm că vom rezolva situația”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News.

Liderul de la Casa Albă a declarat că nu dorește să dezvăluie când a vorbit ultima oară cu președintele rus Vladimir Putin.

„Discut cu el și discut și cu președintele Zelenski, și sunt discuții constructive”, a spus el, fără a preciza când au avut loc convorbirile cu fiecare dintre cei doi lideri.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. E o nebunie. Și ura este un lucru rău. Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a mai adăugat cel de-al 47-lea președinte american.

Donald Trump promisese să pună capăt războiului care a început cu o invazie rusă pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, dar, la mai bine de un an de la începutul celui de-al doilea mandat al său, conflictul continuă.

