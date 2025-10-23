Live TV

Trump susține că discuțiile cu Putin, deși „constructive”, „nu duc nicăieri”. Reacția șefului NATO la sancțiunile SUA impuse Rusiei

donald trump-mark rutte-octombrie 2025
Foto: Profimedia
După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Donald Trump a vorbit despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin. Conform liderului de la Casa Albă, conversațiile cu președintele Rusiei nu duc „nicăieri”, relatează BBC.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații constructive, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a spus Donald Trump.

Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a negocia un acord de pace în Ucraina. Anunțul privind sancțiunile a venit la o zi după ce liderul de la Casa Albă a precizat că întâlnirea planificată cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nelimitat.

Miercuri dimineață, 22 octombrie, Rusia a lansat un bombardament intens asupra Ucrainei, care a provocat moartea a cel puțin șapte oameni, printre care și copii.

Donald Trump l-a criticat pe Vladimir Putin

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că noile sancțiuni sunt necesare din cauza „refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război fără sens”. El a afirmat că aceste companii petroliere finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului.

„Acum este momentul să se pună capăt uciderilor și să se instaureze un armistițiu imediat”, a declarat Bessent într-un comunicat.

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de Rutte în Biroul Oval, Trump l-a criticat pe Putin pentru lipsa de seriozitate în ceea ce privește încheierea păcii și a declarat că speră ca sancțiunile să contribuie la realizarea unui progres.

„Am simțit că era momentul potrivit. Am așteptat mult timp”, a declarat Trump.

El a calificat pachetul de sancțiuni drept „extraordinar” și a precizat că speră ca acestea să poată fi ridicate rapid dacă Rusia va accepta să pună capăt războiului. Șeful NATO a lăudat, de asemenea, această măsură, afirmând că aceasta „exercită o presiune mai mare” asupra lui Putin.

„Trebuie să exercitați presiune, și exact asta a făcut el astăzi”, a declarat Rutte.

Măsura vine în contextul în care diferențele cheie dintre propunerile de pace ale SUA și Rusiei au devenit din ce în ce mai clare în această săptămână. Trump a indicat că un punct cheie de blocaj a fost refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul actualei linii de front.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA vrea în continuare să se întâlnească cu Rusia.

Ambasada Rusiei la Londra, reacție după sancțiunile impuse de Marea Britanie

Săptămâna trecută, Marea Britanie a impus un pachet similar de sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil.

„Nu există loc pentru petrolul rusesc pe piețele globale”, a declarat cancelarul britanic Rachel Reeves în momentul anunțării acestei măsuri.

Răspunzând Regatului Unit, ambasada Rusiei la Londra a declarat că sancționarea marilor companii energetice din țara sa ar perturba aprovizionarea globală cu combustibil și ar determina creșterea costurilor la nivel mondial.

Totodată, misiunea diplomatică a afirmat că sancțiunile ar avea „un impact negativ asupra securității energetice” a țărilor în curs de dezvoltare și subdezvoltate, adăugând că „presiunea nu face decât să complice dialogul pașnic și să conducă la o escaladare suplimentară”.

Cele două companii petroliere rusești exportă 3,1 milioane de barili de petrol pe zi. Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care reprezintă 6% din producția globală, potrivit estimărilor guvernului britanic.

Petrolul și gazul sunt cele mai importante produse de export ale Rusiei, iar printre cei mai mari clienți ai Moscovei se numără China, India și Turcia. Trump a îndemnat, de asemenea, aceste țări să înceteze achizițiile de petrol rusesc, în încercarea de a exercita presiuni economice asupra Kremlinului.

Măsura luată de Trump a fost lăudată de ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, care a declarat că sancțiunile SUA sunt „foarte binevenite”.

Ursula Von der Leyen a vorbit cu Scott Bessent

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a anunțat pe X că miercuri a vorbit la telefon cu Bessent despre „lipsa de angajament a Rusiei în procesul de pace”.

Ea a lăudat un nou pachet de sancțiuni aprobat miercuri de Uniunea Europeană, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia.

„Odată cu adoptarea iminentă a celui de-al 19-lea pachet al UE, acesta este un semnal clar din partea ambelor părți ale Atlanticului că vom menține presiunea colectivă asupra agresorului”, a scris ea.

La începutul anului, Marea Britanie și SUA au sancționat, de asemenea, marile companii energetice ruse Gazprom Neft și Surgutneftegas.

La Casa Albă, șeful NATO urma să discute un plan în 12 puncte formulat de aliații europeni din NATO și Kiev, care ar prevedea înghețarea liniilor frontului actuale, returnarea copiilor deportați, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări aflate în conflict.

Planul include, de asemenea, un fond de redresare postbelică pentru Ucraina, precum și căi de securitate și o cale clară pentru aderarea Ucrainei la UE, precum și o creștere a ajutorului militar acordat Kievului și presiuni economice asupra Moscovei.

La începutul săptămânii, liderul american a declarat că nu vrea o „întâlnire inutilă” cu Putin la Budapesta și a sugerat că principalul punct de dispută este refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul liniilor frontului actuale.

