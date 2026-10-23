Președintele american Donald Trump a afirmat că Elon Musk a repornit serviciile Starlink folosite de Ucraina, după ce Kievul a semnalat restricții de conectare la rețeaua de sateliți. Declarația vine după informații publicate de The Wall Street Journal, potrivit cărora Trump l-ar fi sunat pe Musk pentru a-i cere să ridice restricțiile asupra sistemului Starshield. Potrivit unor oficiali ucraineni, serviciul funcționa mai normal, dar nu fusese restabilit complet.

„Nu vreau să comentez dacă am sunat eu sau dacă a sunat altcineva. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Ceea ce contează este că el a relansat-o”, a declarat Trump, referindu-se la Elon Musk, fondatorul SpaceX, compania care operează rețeaua Starlink și dezvoltă Starshield, sistemul său de comunicații destinat utilizării militare.

Declarațiile președintelui american vin după ce publicația The Wall Street Journal a relatat, citând oficiali americani, că Trump l-ar fi sunat miercuri pe Musk pentru a-i cere să ridice restricțiile impuse accesului Ucrainei la Starshield.

Potrivit publicației, oficiali americani și ucraineni au declarat că sistemul funcționa mai normal joi, la scurt timp după presupusa convorbire dintre cei doi. Cu toate acestea, unii oficiali ucraineni au precizat că serviciul nu fusese restabilit complet.

Kievul a reclamat limitări ale accesului la Starshield, un sistem important pentru comunicațiile militare ucrainene și pentru operarea dronelor. Armata ucraineană utilizează tehnologia SpaceX atât pentru dronele interceptoare, folosite împotriva aparatelor rusești, cât și pentru anumite operațiuni de atac asupra teritoriilor ocupate de Rusia.

Restricțiile au afectat capacitatea forțelor ucrainene de a desfășura unele misiuni cu drone, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Comisia Europeană a cerut miercuri companiei SpaceX să restabilească de urgență accesul deplin al Ucrainei la serviciile respective.

Inițial, Elon Musk a sugerat că responsabilitatea pentru eventualele limitări ale serviciului Starshield aparține guvernului american. El a afirmat că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de autoritățile SUA și că orice restricții privind viteza sau utilizarea lor sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite.

Autoritățile americane au respins însă acuzațiile potrivit cărora administrația Trump ar fi ordonat restricționarea serviciilor.

Trump a declarat încă de săptămâna trecută că nu a dat ordinul de a limita accesul Ucrainei la Starshield. La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a susținut că președintele nu are nicio legătură cu deciziile privind serviciile Starlink și Starshield, acestea ținând de compania SpaceX și de Musk.

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Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat, de asemenea, că Pentagonul nu a emis nicio directivă pentru restricționarea serviciilor.

În pofida declarațiilor lui Trump privind restabilirea accesului, informațiile publicate joi indicau că funcționarea sistemului se îmbunătățise, dar că revenirea la capacitate deplină nu era încă confirmată.

Editor : C.A.