Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, în discursul privind Starea Uniunii, că Iranul încearcă să dezvolte rachete care pot lovi Statele Unite și a acuzat Teheranul că lucrează la reconstrucția unui program nuclear care a fost ținta atacurilor americane anul trecut, anunță France24.

Iranul „a dezvoltat deja rachete care pot ameninţa Europa şi bazele noastre militare” şi „lucrează la construirea de rachete care ar putea ajunge în curând în Statele Unite", a declarat Trump, care a comasat un contingent militar numeros în regiunea Golfului.



„Fuseseră avertizaţi să nu încerce să-şi reconstruiască programul de armament în viitor, în special arme nucleare. Cu toate acestea, ei continuă şi îşi urmăresc în prezent ambiţiile nucleare sinistre”, a adăugat el.

„Preferinţa mea este pentru o soluţie diplomatică la această problemă, dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată principalului sponsor mondial al terorismului să dobândească o armă nucleară”, a declarat Donald Trump în discursul său.



„Suntem în negocieri cu ei. Vor să ajungă la un acord, dar nu am auzit încă acele cuvinte cheie: 'Nu vom avea niciodată arme nucleare'”, a adăugat Trump.



Preşedintele SUA a invocat Operaţiunea Ciocanul de la Miezul Nopţii, din 22 iunie 2025, când forţele americane au atacat instalaţiile nucleare de la Fordow, Natanz şi Isfahan, pentru a reaminti tuturor că Statele Unite au acţionat deja împotriva programului iranian.



„L-am anihilat, iar ei vor să o ia de la capăt”, a afirmat el.



Iranul a avertizat luni că orice atac american, inclusiv un „atac limitat”, va provoca un răspuns „puternic”, după ce preşedintele american a ridicat posibilitatea unui astfel de atac în cazul eşecului discuţiilor cu Teheranul.



„Rachetele noastre nu pot ajunge pe teritoriul american. Prin urmare, este clar că trebuie să găsim o altă soluţie... şi să atacăm baza americană din regiune”, a declarat ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, fără a menţiona la care dintre se referă.



Conform unui raport al Congresului american din 2025, arsenalul Iranului poate atinge ţinte aflate la o distanţă de până la 3.000 de kilometri, departe de teritoriul american.

Editor : C.A.