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Trump susține că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”: „Dacă nu opriți afluxul de oameni, nu o să mai aveți nicio țară”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”, exprimându-și îngrijorarea, într-un interviu acordat GB News, cu privire la costurile ridicate ale energiei din această țară, politicile privind emisiile nete zero și impactul migrației în masă, relatează Reuters.

Relațiile dintre Marea Britanie și Statele Unite ale lui Trump au fost tumultoase în ultimii ani, deteriorându-se de la momentele de glorie ale unei vizite de stat fastuoase la Londra în 2025 până la critici severe privind o serie de aspecte ale politicii interne și externe.

În declarația sa de joi, liderul de la Casa Albă și-a reiterat admirația și afecțiunea față de regele Charles, precum și dragostea față de Marea Britanie ca țară, dar a afirmat că guvernul prim-ministrului Andy Burnham se confruntă cu probleme grave pe care trebuie să le depășească. 

„Țara voastră se află în dificultate. Sunteți la un pas de dezastru”, a spus el. „Aveți o problemă uriașă legată de imigrație și o problemă uriașă legată de energie. Consumul vostru de energie este de trei, patru ori mai mare decât ar trebui să fie”.

Trump, care consideră schimbările climatice o farsă, a criticat anterior decizia Marii Britanii de a renunța la combustibilii fosili și a îndemnat în repetate rânduri liderii care s-au succedat la putere să exploateze rezervele de petrol și gaze din Marea Nordului.

Burnham analizează posibilitatea de a aproba demararea a două proiecte majore de exploatare în Marea Nordului, promițând o abordare pragmatică a tranziției energetice, dar reiterând convingerea guvernului său cu privire la necesitatea trecerii la surse curate de energie electrică.

Trump a mai afirmat că imigrația schimbă fața Marii Britanii.

„Dacă nu opriți afluxul de oameni care vin în țara voastră din toate colțurile lumii, nu o să mai aveți nicio țară”, a spus el.

Preocupările legate de imigrație, axate pe persoanele care sosesc ilegal cu ambarcațiuni mici din Europa continentală, se numără printre cele mai importante probleme pentru mulți alegători britanici și au alimentat o creștere a popularității partidului de dreapta Reform, condus de Nigel Farage.

Guvernul lui Burnham a reiterat angajamentele asumate de predecesorul său, Keir Starmer, de a pune capăt acestor traversări. La începutul acestei săptămâni, acesta a declarat că numărul acestora a scăzut drastic și că măsurile luate împotriva operațiunilor de traversare și a grupărilor criminale din spatele acestora dau roade.

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Editor : A.M.G.

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