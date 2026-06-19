Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că premierul italian, Giorgia Meloni, l-a „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din această săptămână, informează agenţia de presă ANSA, citată de Agerpres.



La începutul unui interviu acordat în cadrul programului Aria che Tira de la televiziunea La7, Trump a condus imediat conversaţia către Meloni, întrebându-şi interlocutorul „ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea”.

„Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a adăugat Trump.

„Declarațiile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, sunt complet inventate. Sincer, sunt uluită și nu înțeleg de ce se comportă astfel cu propriii aliați. De altfel, nu este prima dată când se întâmplă asta”, a replicat Giorgia Meloni.

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Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump şi a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestitură a republicanului, care a avut loc anul trecut, dar totul s-a schimbat după începerea războiului din Iran.



Poziţia guvernului italian a inclus refuzul permisiunii SUA de a utiliza o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului. Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că Meloni s-a schimbat.



Premierul italian l-a înfuriat pe Trump şi atunci când i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea după ce preşedintele american a declarat că suveranul pontif a fost „slab în ceea ce priveşte criminalitatea” şi „teribil în ceea ce priveşte politica externă”, ca urmare a criticilor papei la adresa războiului.



După summit, Meloni a declarat că relaţiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute „reproşuri” şi că fiecare dintre cei doi lideri a înţeles punctele de vedere ale celuilalt.

În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost „abandonat” de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cancelarul german Friedrich Merz.



Când Costa a întrebat dacă Meloni şi Trump s-au împăcat, premierul italian a răspuns: „am fost întotdeauna prieteni”. Trump i-a zâmbit, dar a replicat: „Am fost abandonat”. „Nu, nu ai fost”, a răspuns imediat prim-ministrul italian, printre râsete.

Editor : C.A.