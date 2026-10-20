Trump susține că SUA vor „arde” la fel ca Franța dacă „democrații radicali” vor ajunge la putere: „Exact asta vor să facă”

Președintele SUA, Donald Trump, a utilizat luni tulburările și revoltele din Franța ca argument împotriva Partidului Democrat în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, relatează Politico.

„Dacă vreți să vedeți ce este în joc în aceste alegeri, nu trebuie decât să vă uitați la ce se întâmplă în Franța — o națiune cândva măreață, care este cucerită, jefuită și arsă din temelii de migranți, jihadiști și comuniști care urăsc creștinismul”, a declarat Trump în cadrul unui miting electoral organizat în sprijinul senatorului republican Roger Marshall, care candidează pentru un nou mandat în Kansas.

„Când vedeți clopotnițe în flăcări și incendii violente în Franța, amintiți-vă că exact asta vor să facă democrații radicali în America”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

În timp ce îi îndemna pe participanții la miting să voteze pentru republicani în perspectiva alegerilor intermediare din 3 noiembrie, Trump a reiterat „amenințarea” percepută din Franța, unde au avut loc revolte violente, jafuri și acte de vandalism pe fondul protestelor de masă din weekend. Cel puțin 550.000 de persoane au ieșit sâmbătă în stradă pentru a protesta împotriva costului vieții și a condițiilor din sistemul de învățământ.

Ministerul de Interne a declarat că 2.397 de persoane au fost arestate și că 997 de agenți ai forțelor de ordine au fost răniți, dintre care șapte grav. Un protestatar a murit sâmbătă la Paris în urma unui stop cardio-respirator, au precizat autoritățile. Luni, în unele orașe au fost instituite restricții locale de circulație.

Vicepreședintele JD Vance a folosit, de asemenea, protestele din Franța ca punct de plecare pentru a-și promova partidul duminică: „Liberalii occidentali au adus lumea a treia în Franța și în alte țări în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat aspectele fundamentale legate de asimilare și compatibilitate”, a scris el pe X, adăugând: „Sper că americanii sunt atenți. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”.

Alegerile intermediare care vor avea loc în curând vor decide cine va deține controlul asupra Congresului în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump, în condițiile în care republicanii se confruntă în prezent cu o scădere semnificativă a sprijinului popular.

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Editor : A.M.G.