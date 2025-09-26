Președintele american Donald Trump este de părere că Ucraina are șanse să-și recupereze teritoriile cucerite de Rusia, în contextul în care aceasta din urmă are mari probleme. Vladimir Putin a riscat totul, iar economia rusă se duce de râpă, a spus liderul de la Casa Albă.

Ucraina are șansa de a-și recupera întreg teritoriul luat de Rusia, în urma ofensivei sale la scară largă, a anunțat, în Biroul Oval, președintele Donald Trump.

Întrebat de jurnaliști ce anume l-a făcut să-și schimbe părerea și să facă această afirmație, Trump a spus că „am urmărit ce face Rusia. Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin. Deloc nu-mi place. Ucide oameni fără motiv”.

„Rușii o duc foarte prost, pentru că au riscat totul. Economia rusă se duce de râpă”, este de părere liderul de la Casa Albă.

Nici pe câmpul de luptă, soldații lui Putin nu au succes, insistă Trump. „Rusia bombardează totul și cucerește foarte puțin teritoriu - asta dacă, de fapt, reușesc să cucerească ceva. De fapt, pierd teritorii”.



„Este foarte rău pentru reputația Rusiei. Acest război ar fi trebuit să se termine. Dacă ar fi fost războiul nostru, l-am fi terminat într-o săptămână”, a concluzionat președintele american.

Recent, Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

Trump afirmă acum că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală”, și că SUA vor furniza în continuare arme către NATO, „să facă ce doreşte cu ele”.

Editor : C.I.