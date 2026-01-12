Live TV

Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total”

Data actualizării: Data publicării:
trump zelenski biroul oval
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura carte în jocpe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda.

„El (n.r. Volodimir Zelenski) nu are cărți în joc. Nu le-a avut încă din prima zi (n.r. a invaziei rusești la scară largă)”, a declarat Trump într-un interviu acordat The New York Times.

Președintele american a adăugat că Zelenski „are un singur lucru” și acela este Donald Trump.

„Dacă nu l-ar avea pe Donald Trump, ar fi fost un dezastru total - iar el știe asta, liderii europeni știu asta și toată lumea știe asta”, a declarat președintele SUA.

În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamente privind participarea SUA la apărarea viitoare a Ucrainei, dar, a spus el, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să invadeze din nou.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, în urma discuțiilor de la Paris cu partea americană, un document privind garanțiile de securitate este „în esență gata” pentru a fi finalizat cu Trump.

Donald Trump a declarat recent că, în ciuda eforturilor semnificative depuse de Europa pentru a sprijini Kievul, acestea nu sunt suficiente, iar liderul rus Vladimir Putin nu se teme de bătrânul continent, relatează Ukrinform.

„Europa a făcut foarte multe pentru Ucraina, dar nu a fost suficient. Și, evident, președintele Putin nu se teme de Europa. El se teme de Statele Unite ale Americii conduse de mine”, a spus liderul american jurnaliștilor aflați la Casa Albă.

Liderul de la Casa Albă a remarcat că bătrânul continent „a rămas în urmă”, Europa se schimbă și că „trebuie să-și revină”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Digi Sport
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bloody November in Tehran
Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului la atacul SUA asupra Teheranului. „O fază foarte imprevizibilă”
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran
robert fico
„Calitatea” pe care UE o stăpânește la perfecție, în opinia lui Robert Fico: „Toți se uită doar spre Statele Unite ale Americii”
donald trump narendra modi india
SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul
powell si trump
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte”
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
Radu Marinescu.
Ce a răspuns Radu Marinescu, întrebat dacă își va da demisia în cazul...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Radosław Sikorski, Tucker Carlson
Ministrul polonez de externe, lecție de istorie pentru Tucker Carlson...
Ultimele știri
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat când a fost capturat Nicolas Maduro (NYT)
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă...
Fanatik.ro
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Pro FM
Blake Shelton, declarații după nenumăratele zvonuri privind divorțul de Gwen Stefani: „Nu mai cred nimic!”
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
La ce se gândesc câinii când pleci de acasă și cum să-i liniștești. Ce spun specialiștii despre anxietatea de...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...