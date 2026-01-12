Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura „carte în joc” pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda.

„El (n.r. Volodimir Zelenski) nu are cărți în joc. Nu le-a avut încă din prima zi (n.r. a invaziei rusești la scară largă)”, a declarat Trump într-un interviu acordat The New York Times.

Președintele american a adăugat că Zelenski „are un singur lucru” și acela este Donald Trump.

„Dacă nu l-ar avea pe Donald Trump, ar fi fost un dezastru total - iar el știe asta, liderii europeni știu asta și toată lumea știe asta”, a declarat președintele SUA.

În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamente privind participarea SUA la apărarea viitoare a Ucrainei, dar, a spus el, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să invadeze din nou.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, în urma discuțiilor de la Paris cu partea americană, un document privind garanțiile de securitate este „în esență gata” pentru a fi finalizat cu Trump.

Donald Trump a declarat recent că, în ciuda eforturilor semnificative depuse de Europa pentru a sprijini Kievul, acestea nu sunt suficiente, iar liderul rus Vladimir Putin nu se teme de bătrânul continent, relatează Ukrinform.

„Europa a făcut foarte multe pentru Ucraina, dar nu a fost suficient. Și, evident, președintele Putin nu se teme de Europa. El se teme de Statele Unite ale Americii conduse de mine”, a spus liderul american jurnaliștilor aflați la Casa Albă.

Liderul de la Casa Albă a remarcat că bătrânul continent „a rămas în urmă”, Europa se schimbă și că „trebuie să-și revină”.

