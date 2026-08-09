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Video Trump transformă sala de bal a Casei Albe în „port de drone”. Imagini generate cu inteligența artificială

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President Donald Trump holds a rendering of the proposed new East Wing of the White House as he speaks to reporters aboard Air Force One
Donald Trump este foarte mândru de proiectul său de construire a unei noi săli de bal la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump invocă securitatea națională Sala de bal, una dintre prioritățile lui Trump

Președintele Donald Trump a publicat sâmbătă seară, pe platforma Truth Social, o serie de imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care viitoarea sală de bal a Casei Albe este transformată într-o importantă instalație militară. Imaginile, intitulate „DronePort” (n.r. „Portul de drone”), prezintă acoperișul clădirii acoperit cu numeroase drone militare, soldați înarmați și camioane de realimentare. În reprezentarea lui Trump, complexul prezidențial devine astfel un centru militar destinat protejării Casei Albe, arată The Independent.

„Acest mare și foarte important activ militar se află deasupra sălii de bal puternic protejate de la Casa Albă. Asigură securitatea națională pentru Washington, D.C., și îi va proteja pe viitorii președinți!!!”, a scris Trump.

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Sursa foto: Donald Trump/Truth Social

Imaginile sunt aceleași pe care președintele le-a publicat inițial în luna mai, când critica un judecător federal pentru că a blocat temporar proiectul.

Trump invocă securitatea națională

Mesajele recente marchează o schimbare de accent în discursul lui Trump despre proiect. Dacă inițial sala de bal era prezentată în principal ca un proiect de renovare și extindere a Casei Albe, președintele insistă acum asupra rolului pe care viitoarea construcție l-ar avea în securitatea complexului prezidențial.

Donald Trump susține că instalațiile de apărare împotriva dronelor prevăzute în proiect ar fi esențiale pentru protejarea persoanelor aflate la Casa Albă.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ce o curte federală de apel a dispus vineri oprirea lucrărilor până când administrația obține aprobarea Congresului.

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Este a doua lovitură juridică importantă pentru proiect și pune administrația Trump în situația de a obține sprijinul legislativ necesar pentru continuarea construcției.

Finanțarea sălii de bal urma inițial să fie inclusă într-un proiect legislativ adoptat la începutul acestui an, însă prevederile referitoare la construcție au fost eliminate după ce nu au obținut suficient sprijin în Senat.

Președintele SUA a criticat public decizia instanței, susținând că aceasta pune în pericol securitatea Casei Albe.

„Decizia Curții de Apel (...) pune în pericol grav viețile și bunăstarea persoanelor care lucrează și vor lucra la Casa Albă - inclusiv a tuturor viitorilor președinți ai Statelor Unite și a familiilor acestora, precum și viețile tuturor celor care o vizitează”, a scris președintele.

Sala de bal, una dintre prioritățile lui Trump

Trump vorbește frecvent despre proiectul sălii de bal chiar și în timpul unor evenimente care nu au legătură cu renovarea Casei Albe. Construcția face parte dintr-un plan mai amplu al administrației de a modifica și înfrumuseța anumite zone din Washington.

Printre proiectele promovate de președinte se numără restaurarea unor fântâni și a unor elemente din parcurile Districtului Columbia, precum și lucrările la bazinul reflectorizant de la Memorialul Lincoln.

Acest din urmă proiect a generat, la rândul său, controverse. Lucrările au presupus repararea unor scurgeri și aplicarea unui nou strat de acoperire, de culoare albastră, menit să redea apei un aspect mai intens.

Problemele au apărut după ce o parte din noul strat de acoperire a început să se desprindă și să ajungă în apă. Situația a dus și la un dosar penal în care un sportiv olimpic fusese acuzat de administrația Trump că ar fi deteriorat suprafața cu un cuțit sau cu un alt obiect ascuțit.

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Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a renunțat ulterior la acuzații. În documentele depuse în instanță, procurorii au recunoscut că deteriorarea părea să fi fost provocată de probleme în procesul de instalare.

În plus, apa din bazin a căpătat în această vară o nuanță verzuie, pe fondul unei dezvoltări masive de alge. Trump sugerase inițial că problema ar fi putut fi provocată de vandalism.

Ulterior, cauza a fost asociată cu o eroare a antreprenorului în timpul instalării unor noi dispozitive de microbarbotare.

Editor : C.A.

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